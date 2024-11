Nová výstava v Hornonitrianskom múzeu ukazuje Vianoce v socializme

Prievidza 29. novembra (TASR) - Nová výstava v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi predstavuje Vianoce sídliskovej éry v časoch socializmu. Expozíciu, ktorá je pohľadom do domácnosti mladej štvorčlennej baníckej rodiny, si budú môcť návštevníci pozrieť od 2. decembra. TASR o tom v piatok informovala múzejná pedagogička Nina Pekárová.



"Výstava je pohľadom do domácnosti mladej štvorčlennej baníckej rodiny v polovici 70. rokov 20. storočia v čase krátko pred štedrou večerou, avšak s už rozbalenými darčekmi nedočkavých členov rodiny," načrtla Pekárová.



Konkrétne podľa nej ide o múzejnú inscenáciu obývačky najpočetnejšie zastúpeného typu bytu na prievidzskom sídlisku Píly, čím podujatie voľne nadväzuje na súbežne realizovanú výstavu Nová Prievidza. "Samotná štedrovečerná scéna už vyzerá tak, ako by v tom čase mohla vyzerať v podstate kdekoľvek na Slovensku, o čom návštevníkov presvedčia dobové fotografie z rodinných archívov obyvateľov Prievidze a okolia," priblížila.



Fotografie, ale najmä samotnú vianočnú izbu vybavenú a ozdobenú v štýle 60. a 70. rokov 20. storočia si návštevníci môžu prísť pozrieť do priestorov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na Košovskej ceste do konca januára budúceho roka.