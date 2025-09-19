< sekcia Regióny
Nová výstava v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi sa venuje Ľ. Štúrovi
Expozíciu Ľudovít Štúr a jeho doba múzeum pripravilo pri príležitosti 210. výročia narodenia národovca, politika, spisovateľa či kodifikátora spisovnej slovenčiny.
Autor TASR
Prievidza 19. septembra (TASR) - Osudu, myšlienkam i dielu Ľudovíta Štúra a jeho prívržencov v kontexte doby ich pôsobenia, s dôrazom na dosiahnuté výsledky národoveckého snaženia a odraz revolúcie v regióne hornej Nitry sa venuje nová výstava v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Expozíciu Ľudovít Štúr a jeho doba múzeum pripravilo pri príležitosti 210. výročia narodenia národovca, politika, spisovateľa či kodifikátora spisovnej slovenčiny. Návštevníci si ju v priestoroch múzea môžu pozrieť do 28. októbra.
„Do tematických celkov usporiadanú textovo-obrazovú zostavu informácií o Štúrovi, štúrovcoch a epoche ich bytia dotvárajú originálne doklady z obdobia prvej polovice 19. storočia,“ uviedlo múzeum na svojom webe.
Exponáty podľa neho ilustrujú i rôzne oblasti záujmu a snažení Štúra - od osobných, medzi ktorými hrá prím rozširovanie vlastných vedomostí, cez politické, smerované na pozdvihnutie sociálnej úrovne a národného povedomia Slovákov, konkretizované v zrušení poddanstva, vzdelávanie národa a jeho orientáciu na veľké spoločenstvo Slovanov, až po aktívnu účasť v revolučnom hnutí meruôsmych rokov na čele slovenských dobrovoľníkov. Záver prezentácie patrí posledným dňom Štúrovho života.
