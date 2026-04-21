Nová výstava v Národopisnom múzeu je venovaná pôsobeniu Jána Lajčiaka
Autor TASR
Liptovský Hrádok 21. apríla (TASR) - Nová výstava v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku je venovaná vedeckému pôsobeniu a dielu evanjelického kňaza, sociológa a publicistu Jána Lajčiaka z Pribyliny na Liptove. Utorkovú vernisáž výstavy o 16.00 h vo výstavných priestoroch múzea obohatí autorská prehliadka výstavy pod vedením Pavla Lajčiaka, prasynovca Jána Lajčiaka. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.
Ján Lajčiak sa narodil v roku 1875 v obci Pribylina a pôsobil ako evanjelický kňaz v dedine Vyšná Boca. Vo svojej tvorbe sa venoval otázkam spoločnosti, náboženstva, kultúry a postaveniu slovenského národa. Jeho najznámejším dielom je kniha Slovensko a kultúra, v ktorej kriticky analyzoval slovenskú spoločnosť svojej doby.
„Bol to skutočne bystrý, vytrvalý a kriticky mysliaci človek, ktorý mal však smolu na ľudí vo svojej dobe a vo svojom okolí, ktorí by rozumeli jeho práci. Zomrel opustený a nedocenený na fare vo Vyšnej Boci. Viac podporovateľov ako na Slovensku mal v Paríži alebo v Lipsku, kde študoval,“ priblížil prasynovec Pavol Lajčiak.
Ján Lajčiak sa venoval orientálnej filológii, teológii, biblistike, prekladateľskej činnosti, neskôr sociológii, kultúrnej a literárnej histórii. Bol polyglotom ovládajúcim viacero európskych i orientálnych jazykov. „Za všetky môžeme spomenúť asýrsky, arabský, sýrsky, egyptský, etiópsky, perzský, indický, sanskritský, staroslovenský, čínsky či rómsky jazyk,“ vymenoval Pavol Lajčiak.
Bol tiež dobrým priateľom generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý ho prišiel na Liptov niekoľkokrát navštíviť a spoločne tu vystúpili na Kriváň.
Výstava približujúca dôležité aspekty jeho súkromného i pracovného života bude prístupná do 12. júna. „Verejnosť i študenti základných a stredných škôl sa budú môcť zúčastniť tiež besied s autorom výstavy v dňoch 24. apríla, 15. a 22. mája,“ doplnila Križková.
