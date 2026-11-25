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Nová výstava v Prievidzi predstaví tvorbu štyroch autorov
Mesiariková žije v Prievidzi. Fotografka voľne plynie pomedzi tradičné fotografické žánre a vo svojich projektoch prepája fotografiu s ďalšími médiami.
Autor TASR
Prievidza 25. novembra (TASR) - Nová výstava v galérii Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi predstaví tvorbu štyroch regionálnych autorov. Diela Olega Cipova, Vandy Mesiarikovej, Filipa Kotiana a Miroslava Kormoša si tam návštevníci budú môcť pozrieť od 3. decembra do 15. januára 2027. Informovalo o tom RKC v Prievidzi.
„Rebelský duch v symbióze s disciplínou, to sú Divokí. Neformálna výtvarná skupina Mesiariková, Kormoš, Cipov, Kotian vystavujú svoje práce v poradí už na tretej výstave s rovnakým názvom,“ načrtlo RKC.
Priblížilo, že totálne rozbitý svet ponúka kooperáciu a symbiózu štyroch úplne rozdielnych výtvarných prístupov, hlboký a bohatý záznam sebavyjadrenia, pôžitok z umenia a divokého bytia.
Mesiariková žije v Prievidzi. Fotografka voľne plynie pomedzi tradičné fotografické žánre a vo svojich projektoch prepája fotografiu s ďalšími médiami. Je držiteľkou ocenenia Slovak Press Photo. Cipov žije v Bojniciach, jeho obrazy sú formálne čisté, emocionálne záhadné, príbehové, okrem sýtych farieb má rád bizarné výjavy, podivuhodné postavy a figúrky. Je pedagógom v Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka v Prievidzi.
Kotian je z Novák, formálne je jeho tvorba odrazom vlastných emocionálnych presahov, typická divoko vybuchujúcou čiernou lineárnou spleťou. Jeho práce boli súčasťou viacerých regionálnych výstav, je laureátom postupových súťaží. Kormoš je z Prievidze, vyhľadáva rozporuplnosti. Študuje na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave, okrem toho pracuje a tvorí hudbu. Svoju hudobnú produkciu prepája s dielami iných umelcov iných odvetví.
„Rebelský duch v symbióze s disciplínou, to sú Divokí. Neformálna výtvarná skupina Mesiariková, Kormoš, Cipov, Kotian vystavujú svoje práce v poradí už na tretej výstave s rovnakým názvom,“ načrtlo RKC.
Priblížilo, že totálne rozbitý svet ponúka kooperáciu a symbiózu štyroch úplne rozdielnych výtvarných prístupov, hlboký a bohatý záznam sebavyjadrenia, pôžitok z umenia a divokého bytia.
Mesiariková žije v Prievidzi. Fotografka voľne plynie pomedzi tradičné fotografické žánre a vo svojich projektoch prepája fotografiu s ďalšími médiami. Je držiteľkou ocenenia Slovak Press Photo. Cipov žije v Bojniciach, jeho obrazy sú formálne čisté, emocionálne záhadné, príbehové, okrem sýtych farieb má rád bizarné výjavy, podivuhodné postavy a figúrky. Je pedagógom v Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka v Prievidzi.
Kotian je z Novák, formálne je jeho tvorba odrazom vlastných emocionálnych presahov, typická divoko vybuchujúcou čiernou lineárnou spleťou. Jeho práce boli súčasťou viacerých regionálnych výstav, je laureátom postupových súťaží. Kormoš je z Prievidze, vyhľadáva rozporuplnosti. Študuje na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave, okrem toho pracuje a tvorí hudbu. Svoju hudobnú produkciu prepája s dielami iných umelcov iných odvetví.