Nová výstava v Bratislave približuje súčasnú poľskú sklársku tvorbu

Bratislava 11. apríla (TASR) - Súčasnú poľskú sklársku tvorbu približuje nová výstava „Krehké tvary predstavivosti. Pestrofarebné desaťročia poľského skla“, ktorú otvorili vo štvrtok (10. 4.) v sídelnej budove Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave. Prostredníctvom tvorby piatich významných osobností z oblasti sklárstva - Horbowy, Dajewska, Illo, Łabiński, Wójcik ukazuje fenomén tzv. vroclavskej školy skla. Výstavný projekt je doplnený o realizácie najmladšej generácie poľských umelkýň s názvom „Tri iné. Mladé poľské sklo“.



Výstavy na ploche takmer 600 m2 prezentujú tvorbu uznávaných poľských umelcov - Zbigniewa Horbowého, Igora Wójcika, Małgorzaty Dajewskej a Mariusza Łabińského - bývalých študentov dizajnu skla na Akadémii výtvarných umení vo Vroclave. Zastúpená je tiež tvorba slovenského dizajnéra Patrika Illa, ktorý spolupracuje s poľskými sklárňami. „V tvorbe mnohých z nich možno nájsť spoločné prvky vroclavskej školy skla zakladateľa a nestora poľského sklárstva 2. polovice 20. storočia Zbigniewa Horbowého, ako aj vlastný originálny rukopis,“ uvádza k novej výstave SNM.



„Prezentujeme tri projekty, pilotným je výstava nestora poľského moderného sklárskeho dizajnu profesora Horbowého, druhá výstava predstavuje tvorbu niekoľkých súčasných žijúcich autorov, menšia výstava ukazuje práce študentiek Akadémie výtvarných umení vo Vroclave,“ povedal pre TASR slovenský dizajnér a spolukurátor výstavy Patrik Illo, ktorý bol dlhé roky spätý s poľským sklárskym priemyslom. „Slovenská verejnosť až tak nepozná poľské sklo, pritom je čoraz viac známejšie, vždy sme sa skôr obzerali k bratom Čechom a trošku sme zabúdali na to, že tá tradícia existuje aj v Poľsku,“ podotkol Illo s tým, že výstava ukazuje len zlomok toho, čo poľské súčasné sklo dokáže ponúknuť.



„Je tu len niekoľko autorov, ktorí sa zaoberajú dizajnom skla, ale v súčasnosti v Poľsku tvorí veľmi veľa umelcov, ktorí sa pohybujú okolo Akadémie výtvarných umení vo Vroclave,“ dodal kurátor a spoluautor výstavy, ktorá ukáže aj to, že súčasná poľská sklárska tvorba sa od tej českej a slovenskej líši predovšetkým výraznou farebnosťou a špecifickými tvarmi. „Na prvý pohľad je jasné, že poľské sklo je naozaj, čo sa týka farebnosti a práce s ňou, veľmi odvážne,“ uzavrel Illo.



Výstava vznikla v spolupráci SNM, Poľského inštitútu v Bratislave a Centra kultúry a umenia vo Vroclave. Potrvá do 7. septembra.