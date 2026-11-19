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Nová výstava v Žiline ponúka prierez tvorby jubilujúceho R. Sikoru
Výstava prostredníctvom monumentálnych obrazov, objektov, inštalácií i intímnych kresieb odhaľuje kontinuitu umeleckého uvažovania.
Autor TASR
Žilina 19. novembra (TASR) - Prierez viac ako piatimi desaťročiami tvorby jednej z kľúčových osobností slovenského vizuálneho umenia Rudolfa Sikoru prináša nová výstava, ktorú vo štvrtok otvorí Považská galéria umenia (PGU) v Žiline. Ako informovala galerijná pedagogička Jana Pohanková, výstavu s názvom Proti izmom Revolúcia! pripravila galéria pri príležitosti umelcových 80. narodenín.
„Výstava prostredníctvom monumentálnych obrazov, objektov, inštalácií i intímnych kresieb odhaľuje kontinuitu umeleckého uvažovania, v ktorom sa kozmické perspektívy a globálne civilizačné otázky stretávajú s osobnou skúsenosťou zraniteľnosti a pominuteľnosti,“ priblížila Pohanková.
Doplnila, že Sikorova tvorba s neustávajúcou naliehavosťou reflektuje environmentálnu krízu, politické a spoločenské konflikty i hranice ľudskej existencie. „Výstava zároveň poukazuje na silu individuálneho vzdoru a schopnosť umenia kriticky reagovať na stav súčasného sveta,“ dodala Pohanková.
„Výstava prostredníctvom monumentálnych obrazov, objektov, inštalácií i intímnych kresieb odhaľuje kontinuitu umeleckého uvažovania, v ktorom sa kozmické perspektívy a globálne civilizačné otázky stretávajú s osobnou skúsenosťou zraniteľnosti a pominuteľnosti,“ priblížila Pohanková.
Doplnila, že Sikorova tvorba s neustávajúcou naliehavosťou reflektuje environmentálnu krízu, politické a spoločenské konflikty i hranice ľudskej existencie. „Výstava zároveň poukazuje na silu individuálneho vzdoru a schopnosť umenia kriticky reagovať na stav súčasného sveta,“ dodala Pohanková.