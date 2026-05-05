Utorok 5. máj 2026Meniny má Lesia a Lesana
Nová výstava v Múzeu Čierny orol približuje kolobeh života hmyzu

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 5. mája (TASR) - Kolobeh života hmyzu približuje nová výstava pod názvom Svet entomológie v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši. Výstava návštevníkom ukazuje svet hmyzu od základnej odpovede na otázku, čo je to hmyz, až po detailný pohľad na prácu entomológa. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.

Hmyz je jednou zo základných stavebných súčastí nášho ekosystému. „Približujeme celý proces, ktorým prechádza hmyz od jeho nájdenia a odchytenia v prírode cez odborné spracovanie až po jeho umiestnenie do entomologickej krabice,“ priblížil kurátor výstavy Vladimír Hemala.

Súčasťou expozície sú rôznorodé nástroje a pomôcky nevyhnutné pre entomologický výskum, ukážky odbornej literatúry, ako aj vzácne exempláre hmyzu zo zbierok Liptovského múzea, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a zo súkromnej zbierky autora výstavy. Pre deti sú pripravené interaktívne herné prvky a možnosť preskúmať hmyz zblízka pomocou optického zväčšenia.

„Ak chceme, aby krajina okolo nás zostala živou, jednou z možností je začať sa na hmyz pozerať s rešpektom. Ak rozumieme tomu, čo sa okolo nás deje, ako funguje život pod našimi nohami, na listoch, stromoch či vo vzduchu, je to jeden z prvých krokov, ako prírodu chápať, rešpektovať a ochraňovať,“ doplnil Hemala.

Výstava zároveň ponúka zaujímavý pohľad na vyobrazenie hmyzu v histórii i súčasnosti. Návštevníci ho spoznajú na minciach, poštových známkach či ďalších predmetoch každodennej kultúry. Výstava je pre verejnosť prístupná do 31. júla.
