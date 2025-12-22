< sekcia Regióny
Nová ZŠ v Plaveckom Štvrtku bude v línii tzv. Smart škôl
Pôvodnú budovu základnej školy museli v Plaveckom Štvrtku v roku 2021 zatvoriť z dôvodu narušenia stability.
Autor TASR
Plavecký Štvrtok 22. decembra (TASR) - Projekt novej základnej školy (ZŠ) v Plaveckom Štvrtku má spĺňať koncept tzv. Smart školy - zelenej, digitálnej, otvorenej a inkluzívnej školy. V súvislosti s projektom, na ktorý obec v okrese Malacky získala takmer 10-miliónový nenávratný finančný príspevok (NFP) z Programu Slovensko, to pre TASR potvrdil starosta obce Radoslav Benkovič.
„Výzvu na zhotoviteľa vyhlásime po Novom roku, po podpise zmluvy o NFP,“ oznámil starosta. „Predmet zákazky bude presne korešpondovať s podmienkami na čerpanie príspevku na výstavbu školy,“ vysvetlil. Verí, že tender vygeneruje cenu, ktorú bude môcť pokryť schválený príspevok, a obec nebude musieť pristúpiť k hľadaniu dodatočných externých zdrojov.
„Projektové riešenie novej základnej školy zohľadňuje optimalizáciu z každej stránky, no s dôrazom na efektivitu učenia sa detí,“ zdôraznil štatutár obce. Koncept zelenej školy zahŕňa aplikáciu moderných stavebných a environmentálnych prevádzkových technológií. „Kľúčový je dôraz na komplexný zdravý pobyt žiaka a učiteľa - svetlo, teplo, čerstvý vzduch a akustika,“ uvádza štúdia. Strechy sú navrhované ako zelené s možnosťou osadenia fotovoltických panelov na ohrev vody. Dažďová voda sa má zachytávať na pozemku v retenčnej nádrži a bude slúžiť ako zdroj závlahovej vody pre zeleň. Prirodzené osvetlenie má podľa konceptu prichádzať z východných a zo západných okien, aby sa získalo viac rozptylového svetla ako z horúceho južného slnka.
Obec Plavecký Štvrtok v okrese Malacky uspela so žiadosťou o dotáciu na výstavbu novej ZŠ. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v pondelok 15. decembra schválil pre projekt nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko vo výške 9.887.639 eur. Príspevok bol schválený v rámci výzvy zameranej na rozšírenie kapacít základných škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v Bratislavskom kraji.
Pôvodnú budovu základnej školy museli v Plaveckom Štvrtku v roku 2021 zatvoriť z dôvodu narušenia stability. Keďže sa technický stav objektu neustále zhoršoval, obec sa rozhodla postaviť úplne nový objekt.
