Nováky zatvorili školy, v Handlovej a Bojniciach sa zatiaľ vyučuje

Nováky 11. marca (TASR) - Samospráva Novák pristúpila v stredu v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu k dočasnému uzatvoreniu škôl a školských zariadení. Zatvorený zostane i dom kultúry a knižnica, informovala o tom radnica na internetovej stránke mesta.



Školy, školské zariadenia a kultúrne inštitúcie zostanú z dôvodu prevencie zatvorené po dobu dvoch týždňov, teda do 24. marca vrátane, uviedol primátor Dušan Šimka.



Handlovská radnica zatiaľ nepristúpila k prerušeniu vyučovacieho procesu na školách či v materskej škole a jej elokovaných pracoviskách. "V prípade, že sa situácia zmení, mesto ako zriaďovateľ prijme ihneď opatrenia v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, respektíve ústredného krízového štábu. Riaditeľky trojice základných škôl informovali, že dodržiavajú zvýšené hygienické opatrenia a disponujú dostatočným množstvom dezinfekčných prostriedkov," uviedla hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. V materských školách podľa nej funguje takzvaný ranný filter. V Handlovej je tiež do odvolania zatvorený klub dôchodcov, zakázané sú i návštevy v Senior centre. Kino Baník nepremieta do odvolania.



Vyučovací proces nie je prerušený ani na Základnej škole s materskou školou v Bojniciach. Samospráva pristúpila k úprave úradných hodín na mestskom úrade. Úrad je do 23. marca v utorky a štvrtky pre verejnosť zatvorený, v pondelky a piatky je otvorený od 7.00 do 12.00 h a v stredy od 12.30 do 17.00 h.