Nové 12-metrové trolejbusy majú jazdiť na trase hlavná stanica-Koliba

Bratislava 3. júna (TASR) - Nové 12-metrové nízkopodlažné a hybridné trolejbusy majú v Bratislave jazdiť z hlavnej železničnej stanice na Kolibu. Pôjde o linku mestskej hromadnej dopravy, ktorá by mala vzniknúť spojením autobusovej linky 41 s trolejbusovej linky 44.



Dopravný podnik Bratislava (DPB) podpísal zmluvu na nákup 11 nízkopodlažných hybridných trolejbusov so spoločnosťou SOR Libchavy za 5,1 milióna eur bez DPH. Nové vozidlá by mali byť dodané do konca roka 2023. Nákup bude spolufinancovaný z eurofondov.



Pôjde o trolejbusy dĺžkovej kategórie 12 metrov, teda krátkych vozidiel. Napájané budú nielen z elektrickej trakčnej siete, ale aj z vlastnej batérie dobíjanej z trakčnej siete. Vďaka tomu majú byť oproti minulosti ekologickejšie. Trolejbus by mal byť schopný odjazdiť denne aspoň 75 kilometrov mimo trolejového vedenia pri využití priebežného nabíjania batérie počas jazdy alebo státia pod trolejovým vedením.



"Po nedávnom podpísaní zmluvy na dodávku 23 kusov kĺbových a 16 kusov dvojkĺbových trolejbusov tak dopravný podnik zabezpečil 50 nových trolejbusov, ktoré výrazne zlepšia komfort a kvalitu cestovania v hlavnom meste," povedal predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.