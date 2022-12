Nové autobusové cestovné poriadky v Trnavskom kraji nadväzujú na vlaky

Trnava 6. decembra (TASR) - Zmeny v cestovných poriadkoch v Trnavskom kraji, ktoré začnú platiť od 11. decembra, sa týkajú predovšetkým úpravy prípojov k vlakom v prestupných uzloch Trnava, Smolenice, Pezinok, Cífer, Pusté Úľany, Leopoldov, Piešťany, Senica, Kúty, Sekule a Jablonica. Zároveň boli zavedené i nové spoje a súčasťou zmien sú aj úpravy jazdných dôb tak, aby zodpovedali aktuálnym podmienkam dopravy. Vyplýva to z informácií spoločnosti Arriva.



"Nový vlakový grafikon prinesie významné zmeny, ale v spolupráci s objednávateľmi sme urobili maximum pre to, aby sme aj naďalej udržali nadväznosť spojov a zohľadnili aj ďalšie požiadavky cestujúcich. Vďaka tomu, že autobusy sú vybavené GPS systémom, mohli sme pri príprave zmien využiť reálne údaje z každodennej prevádzky a optimalizovať jazdné časy," uviedol hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.



S cieľom posilniť spoje v Trnavskom kraji budú všetky spoje linky 204404 v regióne Piešťany končiť v obci Krajné. Spoločnosť tiež zabezpečí nové autobusové spojenie z Trnavy do Senice po 21.00 h s prestupom v Trstine, ktoré nahradí zrušený vlak na trati Trnava – Senica. V regióne Senica budú tiež posilnené víkendové spoje v smeroch Gbely, Vrbovce, Hlboké, Plavecký Peter a Brodské.



Pre predĺženie rekonštrukcie mosta v Hlohovci aj po 11. decembri bude deväť liniek prímestskej autobusovej dopravy aj naďalej začínať a končiť na dočasných zastávkach pred HM Tesco minimálne do 23. decembra, keď sa predpokladá otvorenie mosta pre automobilovú dopravu.



V Trnavskom kraji nájdu cestujúci informácie o príchodoch a odchodoch autobusov aj na stránke spoločnosti Arriva Trnava.