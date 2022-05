Nové bytovky na Kalinčiakovej vo Vranove by mali začať stavať v máji

Vranov nad Topľou 5. mája (TASR) – S výstavbou troch bytových domov na Kalinčiakovej ulici by sa malo začať v máji. Uviedol to primátor Ján Ragan. Pre oddialenie realizácie projektu mesto aktuálne nie je schopné začať so splácaním úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), mestskí poslanci preto na svojom štvrtkovom zasadnutí schválili podanie žiadosti o oddialenie platieb o 18 mesiacov.



Proces verejného obstarávania na výstavbu troch bytových domov so spolu 70 bytovými jednotkami s pôvodnými rozpočtovými nákladmi vo výške približne 4,7 milióna eur zrealizovalo mesto vlani, víťaz súťaže bol známy v máji. Samospráve v tom čase k realizácii projektu chýbala zmluva o poskytnutí návratného finančného príspevku so ŠFRB. "Tu treba vytknúť štátu, že tieto procesy sú veľmi zdĺhavé. Až úplne koncom roka sme mali túto zmluvu," priblížil Ragan s tým, že medzičasom ceny stavebných materiálov prudko narástli a víťaz verejného obstarávania oznámil, že projekt je schopný zrealizovať pri 15-percentnom zvýšení pôvodne stanovenej ceny.



ŠFRB s týmto navýšením súhlasil, podľa Ragana má už mesto finančné prostriedky k dispozícii. "Napriek tomu to nie je jednoduché, pretože firma zvažuje, ako ďalej. Podľa posledných rokovaní zaháji výstavbu v mesiaci máj. Predpokladáme, že bytovky sa budú stavať a všetko sa zrealizuje," doplnil primátor.



Mestské zastupiteľstvo vo štvrtok odsúhlasilo podanie žiadosti na ŠFRB o odklad splácania splátok o 18 mesiacov. "Medzitým sa bytové domy postavia. Predpokladáme, že nebude problém obsadiť ich nájomníkmi a z nájomného, ktoré nám budú platiť nájomníci, sa budú splácať splátky voči ŠFRB," ozrejmil Ragan.



Spolufinancovanie samosprávy malo podľa pôvodného rozpočtu predstavovať sumu 627.000 eur, po 15-percentnom zvýšení nákladov sa bude mesto na výstavbe bytoviek spolupodieľať sumou približne 954.000 eur, pričom časť z nej vykryje z komerčného úveru.