Nové byty na voľných zelených plochách vo Zvolene už nevyrastú

Zvolen 18. septembra (TASR) - Nové bytové domy na voľných zelených priestranstvách na sídliskách vo Zvolene už neporastú. Zhodli sa na tom mestskí poslanci, keď po dvoch rokoch novelizovali územný plán mesta. TASR o tom informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta.



Dodala, že novelizácia úplne neznemožňuje výstavbu ďalších bytov. Bude to však možné len na miestach, kde už niečo v súčasnosti stojí. Investori tak môžu na byty prestavať napríklad rôzne nevyužité objekty občianskej vybavenosti. Zároveň k nim však musia zabezpečiť primeraný počet parkovacích miest. "Územný plán limituje aj výšku takýchto obytných budov počtom dvoch či troch nadzemných podlaží v závislosti od konkrétnej obytnej či zmiešanej zóny," uvádza. Zámerom tohto rozhodnutia je nezahusťovať sídliská ďalšou zástavbou a umožniť ju len výnimočne pri dodržaní určitých podmienok.



Samospráva pripomína, že výnimku tvorí priestor medzi Strakonickou cestou a Sokolskou ulicou. V tejto lokalite mesto umožní prestavbu mestských domov s dvomi až tromi bytovými jednotkami na bytové domy. Výškovo musia ladiť s domom, ktorý stojí na protiľahlej strane. Prípadní investori tiež musia zachovať architektonický výraz týchto domov a počítať so zodpovedajúcim počtom parkovacích miest na prislúchajúcom pozemku.



Nové byty povoľuje územný plán aj ako doplnkovú funkciu parkovacích domov. Môže to byť s podmienku, že viac ako 50 percent podlahovej plochy objektu bude plniť parkovaciu funkciu. "Novelizovaný územný plán počíta s parkovacími domami na sídliskách Západ a Podborová," spomenul vedúci odboru územného plánovania zvolenského mestského úradu Peter Kašša.



Na Podborovej má stáť pri križovatke ulíc Borovianska a Ružová. Má byť štvorpodlažný s kapacitou 116 parkovacích miest. Na Západe má vyrásť pri polyfunkčnom objekte Kocka. Projekt hovorí o 394 parkovacích miestach na troch podlažiach. Doplnkovou funkciou budú byty s garážovými a parkovacími plochami.