Nové Centrum aktívneho starnutia ponúka mnoho aktivít pre seniorov

Košice 8. júna (TASR) - Podmienky na zlepšenie kvality života, vzdelávanie, pohybové aktivity či nadväzovanie nových kontaktov ponúkne seniorom novootvorené Centrum aktívneho starnutia na Bačíkovej ulici v Košiciach. Vzniklo vďaka cezhraničnému eurofondovému projektu SK-HU Ambassadors, jeho celkový rozpočet s maďarským partnerom predstavuje viac ako 195.000 eur. Informoval o tom v stredu Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK).



Projekt realizuje Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, ktorého zakladateľom je KSK. Vzdelávanie seniorov je zamerané na remeselné práce, zdravú výživu, workshopy orientované na rozvoj zručností s informačnými technológiami, právo a pohybové aktivity. V priestoroch centra na Bačíkovej preto vznikla aj telocvičňa, v ktorej si môžu seniori zacvičiť, alebo kuchyňa, v ktorej budú workshopy o príprave zdravých jedál. Súčasťou projektu je ambasádorský program, pri ktorom môžu zapojení seniori šíriť získané vedomosti ďalej ako dobrovoľníci.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku centrum poskytne skôr narodeným východniarom zázemie na budovanie vzťahov, ale aj osobnostný rast potrebný v každom veku. "Pri súčasných aktivitách centra aktívneho starnutia nekončíme, v budúcnosti by sme ho chceli rozšíriť o ďalšie služby zamerané na zdravotnú starostlivosť," uviedol.



Do projektu sa môže zapojiť každý nad 60 rokov, najbližšie kurzy budú prebiehať od 14. do 23. júna. Bližšie informácie sú zverejnené na https://aktivsenior.eu/sk/centrum-aktivneho-starnutia/.



Cez program spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko vznikli spolu dve seniorské centrá aktívneho starnutia, jedno je v maďarskom Miškovci.