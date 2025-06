Nové Centrum sociálnych služieb v Martine má kapacitu 36 lôžok

Martin 23. júna (TASR) - Takmer jeden a pol milióna eur stála výstavba nového Centra sociálnych služieb (CSS) na Škultétyho ulici v Martine. Ako na pondelkovom slávnostnom ukončení stavebných prác poznamenal predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD), projekt CSS s kapacitou 36 lôžok nevyužíva eurofondy, ale bol financovaný vďaka úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).



Podotkol, že požiadavka miest a obcí na budovanie podobných zariadení je čoraz väčšia. „Tento projekt je unikátny v tom, že nevyužíva európske peniaze a všetko, čo si mesto požičia zo ŠFRB, raz štátu vráti. Vziať si pôžičku 1,4 milióna eur je nielen dôležité, ale aj odvážne rozhodnutie z pohľadu mesta,“ uviedol Raši.



Podľa jeho slov je demografická krivka ovplyvnená starnutím populácie celoeurópskym problémom. „Aj v rámci prípravy nových eurofondov sa hovorí o tom, že populácia tak rýchlo starne, že nebudeme mať o chvíľu dostatok kapacít na to, aby sme vedeli umiestňovať do takýchto zariadení ľudí, ktorí dokážu žiť dôstojne a budú mať zabezpečenú opatrovateľskú aj zdravotnú starostlivosť,“ doplnil predseda parlamentu.



Výstavba nového martinského CSS sa začala pred tromi rokmi a pôvodne mala trvať sedem mesiacov. „Optimizmus trochu schladol, keď zhruba pred dvomi rokmi spoločnosť, ktorá budovala tieto priestory, vyhlásila bankrot a my sme museli prerušiť túto stavbu a jej odovzdanie sa výrazne predĺžilo,“ priblížil históriu stavby primátor Ján Danko.



Celková kapacita nového zariadenia je 36 lôžok. Vo východnej časti budovy je zriadené ubytovanie klientov s ôsmimi lôžkami, kde sa počíta s menej pohyblivými klientmi. Druhé nadzemné podlažie je riešené ako ubytovacia časť, je prístupné schodiskom a výťahom. Tu je k dispozícii 14 dvojposteľových izieb s kapacitou 28 lôžok.



Po kolaudácii stavby čaká martinskú radnicu ešte vybavovanie potrebných povolení na prevádzku a komunikácia s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. „Verím, že ku koncu roka, najneskoršie začiatkom budúceho roka, budú už tieto priestory slúžiť tým, ktorí budú odkázaní na takúto starostlivosť,“ dodal martinský primátor.