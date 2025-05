Nové Centrum v Dlhej nad Cirochou slúži pre 29 obcí regiónu

Dlhé nad Cirochou 31. mája (TASR) - Nové Centrum zdieľaných služieb v obci Dlhé nad Cirochou bude poskytovať služby pre 29 obcí sninského regiónu. Spoločná úradovňa sídli v zrekonštruovanej budove bývalej materskej školy, ktorá prešla komplexnou rekonštrukciou a zmenila sa na moderný polyfunkčný objekt s kancelárskymi priestormi. Slávnostne ju v sobotu odovzdali do užívania.



V rámci investície vo výške 435.420 eur bola zrekonštruovaná aj infraštruktúra vrátane sociálnych zariadení a vytvorená odstavná plocha pre desať automobilov vrátane nabíjacej stanice pre služobné vozidlo. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR.



„Centrum zdieľaných služieb spojí obce do jedného efektívne fungujúceho celku, ktorý prináša lepšie služby občanom a zároveň otvára nové príležitosti pre rozvoj pracovných miest a odborného rastu v regióne,“ povedal predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD).



Centrum bude zamestnávať päť odborných pracovníkov. Vďaka nim budú môcť okolité obce podľa rezortu efektívnejšie a kvalitnejšie spravovať stavebný poriadok, životné prostredie, verejné obstarávanie, účtovníctvo, personálnu a mzdovú agendu.



„Zriadenie tohto centra znamená, že naša verejná správa sa vie zmodernizovať, zosieťovať a poskytovať služby na takej úrovni, akú si občania zaslúžia - bez ohľadu na to, či žijú v krajskom meste alebo v malej dedine,“ povedal štátny tajomník MV SR Michal Kaliňák.



Nové centrum budú využívať obce Čukalovce, Dúbrava, Hostovice, Hrabová Roztoka, Jalová, Klenová, Kolbasov, Kolonica, Ladomirov, Michajlov, Nová Sedlica, Osadné, Parihuzovce, Pichne, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruský Potok, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Strihovce, Šmigovec, Topoľa, Ubľa, Ulič, Uličské Krivé, Zboj, Zemplínske Hámre a Dlhé nad Cirochou.



„Tešíme sa, že centrum vzniklo v našej obci a taktiež, že sme to za taký krátky čas - tri mesiace vrátane výberových konaní stihli,“ uviedol starosta obce Dlhé nad Cirochou Ján Kníž. Obec mimo prostriedkov cez plán obnovy investovalo do nákladov, ktoré neboli nárokovateľné, aj vlastné zdroje.