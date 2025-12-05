Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zážitkové centrum a planetárium pozná víťaza architektonickej súťaže

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Centra vedecko-technických informácií SR bude ďalej podľa zákona o verejnom obstarávaní rokovať s autorom víťazného návrhu.

Bratislava 5. decembra (TASR) - Nové zážitkové centrum vedy a planetárium, ktoré má vzniknúť na pozemku bratislavskej zoologickej záhrady (ZOO), pozná víťaza urbanisticko-architektonickej súťaže. Je ním Štefan Starinský so spoluautormi. Medzinárodná porota ho vybrala spomedzi 27 návrhov zo Slovenska i zo zahraničia. TASR o tom informovala špecialistka externej komunikácie Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR Stanislava Luptáková.

Víťazný návrh na Zážitkové centrum vedy a planetárium vyšiel z náročnej kompetície. Pomerne veľký počet súťažných tímov preveril zadanie investora vo všetkých smeroch,“ zhodli sa členovia odbornej poroty v zložení slovenských a zahraničných architektov, zástupcu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy, ZOO Bratislava a CVTI.

Ako uviedla Luptáková, porota po posúdení súťažných kritérií určila víťazný koncept, ktorý bude slúžiť ako podklad pre projektovú dokumentáciu centra. „Nové centrum vedy a planetárium prinesie moderný priestor pre vzdelávanie, popularizáciu vedy a rodinné zážitky. Projekt zároveň predstavuje významný krok k rozšíreniu kultúrno-vzdelávacích možností hlavného mesta,“ uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik.

CVTI SR bude ďalej podľa zákona o verejnom obstarávaní rokovať s autorom víťazného návrhu. Následne bude pripravená projektová dokumentácia a zabezpečené povoľovacie procesy, aby sa mohlo začať s realizáciou stavby. „V rámci schválenej Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 je budúca realizácia Zážitkového centra vedy a planetária predbežne plánovaná na roky 2028/2029. Realizácia ďalších krokov bude závisieť od budúcich možností štátneho rozpočtu,“ podotkla Luptáková.

Súťaž na nové zážitkové centrum vyhlásilo CVTI v júli. Podmienkami bolo pripraviť návrh v grafickej podobe a zároveň predložiť fyzický model budúceho centra. Prenájom pozemkov, na ktorých má centrum vzniknúť, schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo koncom minulého roka pre CVTI na 50 rokov za jedno euro ročne.
