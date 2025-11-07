Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 7. november 2025Meniny má René
< sekcia Regióny

Nové centrum vo Vranove nad Topľou poskytne psychoterapiu

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Psychosociálne centrum rozširuje ponuku služieb pre celý región.

Autor TASR
Vranov nad Topľou 7. novembra (TASR) - Vo Vranove nad Topľou otvorili psychosociálne centrum, ktoré má poskytovať komplexnú starostlivosť pre ľudí s duševnými problémami. Priestory zrekonštruovali aj z finančnej podpory z plánu obnovy a odolnosti. Ako pre TASR uviedla riaditeľka centra Dagmar Breznoščáková, ide o nový typ zariadenia, ktoré kombinuje zdravotnú aj sociálnu pomoc mimo ústavného prostredia.

„Pôvodná myšlienka bola, aby takéto zariadenia vznikali primárne v komunite. To znamená mimo ústavných psychiatrických zariadení, niečo ako rozšírené ambulancie, ktorých základom je psychiatrický stacionár, či už vysokoprahový, nízkoprahový typ, alebo oba typy, a rozšíri sa aj o sociálne služby,“ priblížila.

Psychosociálne centrum rozširuje ponuku služieb pre celý región. V centre pracuje približne 20 odborníkov a zamestnancov a ročne ním prejde okolo 1500 klientov. Služby sú určené pre dospelých a mládež od 15 rokov. „Už dnes k nám dochádzajú klienti z rôznych častí Slovenska vrátane západu,“ dodala Breznoščáková. Centrum poskytuje denný pobyt v rámci psychiatrického stacionára, ambulantnú psychiatrickú starostlivosť, individuálnu psychoterapiu, konzultácie psychológa, špecializované sociálne poradenstvo a novinkou je aj zapojenie peer konzultanta.

Z plánu obnovy získali 450.000 eur, ktoré podľa riaditeľky pokryli najmä stavebné práce. „Až 80 percent prostriedkov smerovalo na rekonštrukciu vrátane splnenia energetických štandardov, ktoré sú podmienkou európskeho financovania,“ doplnila Breznoščáková.
.

Neprehliadnite

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur

Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda