Nové cestné ostrovčeky majú v Prievidzi zlepšiť dopravnú situáciu

Prievidza 8. októbra (TASR) - Prievidzská samospráva plánuje zvýšiť bezpečnosť chodcov a cestnej premávky na Včelárskej ulici a ulici Za depom. Dosiahnuť to chce vybudovaním cestných ostrovčekov. Na tento účel zabezpečila projektovú dokumentáciu, stavebné práce by mala zrealizovať v budúcom roku. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"Projektová dokumentácia navrhuje zlepšenie dopravnej situácie na miestnych komunikáciách Včelárska ulica a ulica Za depom, a to vytvorením ochranných ostrovčekov v mieste priechodu pre chodcov," uviedol Ďureje.



Súčasťou návrhu je podľa neho aj zabezpečenie bezpečného pohybu osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. "Samotné priechody pre chodcov budú osvetlené. V súčasnosti sa realizuje potrebná inžinierska činnosť pre vydanie príslušných povolení. Predpoklad realizácie stavebných prác je naplánovaný v roku 2022," dodal.



Dodávateľom projektu je spoločnosť značenie s. r. o. so sídlom v Prievidzi. Mesto jej zaplatilo 6300 eur.