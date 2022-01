Integrované zdravotné centrum v Kežmarku spojazdnia v priebehu roka

Kežmarok 12. januára (TASR) - Pandémiou poznačený rok 2021 nezastavil investičné aktivity v Kežmarku. Najväčšou z nich je výstavba centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), ktoré by malo začať poskytovať svoje služby v priebehu tohto roka. Potvrdil to primátor mesta Ján Ferenčák s tým, že v novopostavenej päťposchodovej budove sa bude nachádzať 24 ambulancií, rehabilitačné centrum, dialýza a kongresové centrum s kapacitou do 300 osôb so záhradou.



Zámerom výstavby je vytvoriť zázemie pre skvalitnenie poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti a zároveň priniesť do Kežmarku zdravotnú starostlivosť založenú na najnovších medzinárodných štandardoch. „Štyri podlažia sú určené pre ambulancie a jedno podlažie bude slúžiť ako kongresové centrum pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra. Dokončujú sa detaily a so zhotoviteľom stavby náš stavebný dozor dohaduje posledné úpravy,“ doplnil Ferenčák.



Mesto ako investor stavby plánuje dobudovať dialýzu a taktiež rozšíriť parkovacie miesta. Prví lekári by si mohli začať zriaďovať ambulancie už čoskoro. "Rok 2022 tak prinesie do nášho mesta nových odborníkov zabezpečujúcich zdravotnú starostlivosť," pokračoval primátor.



Celkové náklady na výstavbu sú na úrovni 5,5 milióna eur, s prácami sa začalo v júli 2020. Podľa Ferenčáka je výhodou, že sa centrum stihlo postaviť ešte pred masívnym zdražovaním stavebného materiálu. „Rátame, že by sa to predražilo aj o dva milióny eur, keďže niektoré veci šli hore o 30 až 200 percent. Ide o európsky projekt, všetko šlo cez ministerstvo zdravotníctva, takže tam sa musí všetko striktne dodržiavať a stanovené náklady sme tak neprekročili,“ ubezpečil primátor. Radnica počíta s tým, že časť finančných prostriedkov sa vráti z prenájmu priestorov, zároveň sa z nájmu budú uhrádzať aj prevádzkové náklady.



Doteraz poliklinika sídlila v budove z 30. rokov minulého storočia a už nespĺňala parametre a kritériá súčasnej doby. Nové CIZS sídli hneď vedľa nemocnice, pacienti i lekári tak budú mať všetko potrebné v jednom komplexe. „Naším cieľom bolo prepojiť zdravotnú a nemocničnú starostlivosť, čo sa nám podarilo,“ uzatvára Ferenčák.