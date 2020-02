Nové denné centrum v Spišskej Belej prvýkrát využili na voľby

Spišská Belá 29. februára (TASR) – Budovu nového denného centra v Spišskej Belej v časti Strážky v sobotu prvýkrát využili pre potreby parlamentných volieb. „Je to určite rozdiel, predtým sme sídlili v starých priestoroch neďalekého hostinca, bola tam tma, zima, kúrili sme si v starej peci. Tu je to oveľa lepšie, máme k dispozícii úplne nové priestory,“ zhodnotil predseda tamojšej volebnej komisie Dušan Neupauer.



Nový objekt odovzdali do užívania vo februári. Denné centrum sa nachádza v lokalite pri vodnom toku Čierna voda v blízkosti parku Kaštieľa Strážky. Tento priestor vedľa nového cyklochodníka a detského ihriska je určený ako zóna občianskej vybavenosti. Na jeho výstavbu, ktorá trvala od októbra 2018, sa mestu podarilo získať časť financií aj zo štátneho rozpočtu. V jednopodlažnom objekte sa nachádza väčšia spoločenská miestnosť, preto sa počítalo s jeho využitím aj pre potreby mesta, napríklad ako volebnej miestnosti. Budovu s kapacitou približne 100 ľudí budú môcť obyvatelia mestskej časti Strážky využívať napríklad aj pre spoločenské akcie či rôzne stretnutia.



„Museli sme trošku medzi obyvateľmi urobiť propagáciu, aby vedeli, že už sídli volebná miestnosť tu a nie v starých priestoroch. Myslím si, že sa im tu páči, nemali sme nejaké sťažnosti,“ dodal Neupauer s tým, že ľudia priebežne chodia voliť, účasť je porovnateľná s predošlými voľbami, keď ešte sídlili v pôvodnej budove. V mestskej časti Strážky má možnosť voliť takmer 400 obyvateľov.



„Chodíme voliť pravidelne každé voľby a tieto nie sú výnimkou, chceme túto možnosť využiť na 100 percent. Určite by to mala byť povinnosť každého obyvateľa. Chceme, aby sa tá politická situácia na Slovensku trochu zmenila. Nová volebná miestnosť je veľmi pekná, určite to má lepšiu úroveň ako predtým,“ zhodnotila Marcela Korubová. Podľa nej by noví poslanci i členovia vlády mali viac chodiť do regiónov, aby sa priamo od ľudí dozvedeli, čo ich trápi. „Myslím si, že tu u nás je to hlavne práca. Buď je jej málo alebo je slabo platená, a potom mladí ľudia odchádzajú do zahraničia,“ povedala Korubová, ktorá prišla voliť spolu s manželom, dcérou a vnukom.