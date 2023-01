Nové detské ihrisko v Šali by malo slúžiť verejnosti od apríla

Šaľa 18. januára (TASR) – Vo vnútrobloku ulíc Čsl. armády a Bottovej v Šali vznikne nové detské inkluzívne ihrisko Rodinka. Mesto na jeho výstavbu získalo dotáciu vo výške 34.500 eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, informovala hovorkyňa mesta Erika Kollerová.



Práce na výstavbe ihriska sa začali začiatkom tohto týždňa prípravou terénu na umiestnenie hojdačky, pieskoviska a fit dráhy. Jej súčasťou budú okrem kladiny aj lanové prechody a mostíky. Ihrisko bude tvoriť drevená loď so šmýkačkami, lezecká stena, lezecké laná a hojdačka. Pieskovisko v tvare člna bude vďaka vyvýšeným častiam ľahko a pohodlne dostupné aj pre hendikepované deti. Ďalším prvkom bude inkluzívny kolotoč, ktorý bude dostupný aj pre deti na vozíku.



Výstavba ihriska si nevyžiada zásah do stromov či kríkov, potvrdila Kollerová. Hlavným materiálom hracích prvkov je ekologické agátové drevo. Ihrisko bude určené pre deti vo veku od troch do 14 rokov. Verejnosti by malo začať slúžiť približne od apríla tohto roka.