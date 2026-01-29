< sekcia Regióny
Nové divadlo v Nitre ponúka učiteľom voľný vstup na predstavenia

Autor TASR
Nitra 29. januára (TASR) - Inscenácie Nového divadla (ND) v Nitre môžu učitelia vidieť zadarmo. Divadlo sa rozhodlo poskytnúť pedagógom voľné vstupy na svoje predstavenia. Dôvodom na takýto krok je podľa ND skutočnosť, že práve učitelia formujú budúcnosť.
„Sú to práve oni, ktorí učia deti a mladých ľudí vidieť, cítiť a myslieť. Každý deň im otvárajú dvere do sveta poznania, kultúry a umenia,“ uviedlo ND.
Divadlo tiež ocenilo energiu a odhodlanie pedagógov pri ich práci. „Veríme, že spolu s nimi môžeme inšpirovať generáciu, ktorá bude citlivejšia, tvorivejšia a bude formovať lepší svet. Voľný vstup na predstavenia platí aj pre študentov pedagogických smerov. Radi sa s nimi podelíme o pohľad do zákulisia a sme pripravení diskutovať o našich predstaveniach,“ doplnilo ND.
