Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. január 2026Meniny má Gašpar
< sekcia Regióny

Nové divadlo v Nitre ponúka učiteľom voľný vstup na predstavenia

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Divadlo tiež ocenilo energiu a odhodlanie pedagógov pri ich práci.

Autor TASR
Nitra 29. januára (TASR) - Inscenácie Nového divadla (ND) v Nitre môžu učitelia vidieť zadarmo. Divadlo sa rozhodlo poskytnúť pedagógom voľné vstupy na svoje predstavenia. Dôvodom na takýto krok je podľa ND skutočnosť, že práve učitelia formujú budúcnosť.

„Sú to práve oni, ktorí učia deti a mladých ľudí vidieť, cítiť a myslieť. Každý deň im otvárajú dvere do sveta poznania, kultúry a umenia,“ uviedlo ND.

Divadlo tiež ocenilo energiu a odhodlanie pedagógov pri ich práci. „Veríme, že spolu s nimi môžeme inšpirovať generáciu, ktorá bude citlivejšia, tvorivejšia a bude formovať lepší svet. Voľný vstup na predstavenia platí aj pre študentov pedagogických smerov. Radi sa s nimi podelíme o pohľad do zákulisia a sme pripravení diskutovať o našich predstaveniach,“ doplnilo ND.
.

Neprehliadnite

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach

REBRÍČEK VŠ: Ktorá technická univerzita je na Slovensku najlepšia?

Prezident SR vymenoval v stredu 25 nových sudcov