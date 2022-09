Nové Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja podporí angažovaných ľudí

Trnava 22. septembra (TASR) – Dobrovoľnícke aktivity a zoskupenia má ambíciu odteraz zastrešovať novozaložené Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja. Jeho činnosť odštartovali vo štvrtok v Trnave v rámci Dobrodňa, na ktorom sa predstavovali voluntaristické združenia. Centrum našlo oporu v Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúre (KIRA) a Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK), ktorý jeho vznik podporil grantovými prostriedkami.



Manažérka dobrovoľníckeho centra Zuzana Šujanová pre TASR uviedla, že Trnavský kraj zostal jediným, kde takéto centrum pre organizácie mimovládneho sektora ešte nefungovalo. "V začiatku potrebujeme utvoriť databázu a súbežne dostávať do povedomia verejnosti aktivity a združenia. Vysvetľovať ľuďom, aké benefity dobrovoľníctvo prináša a prepájať ich s tými, ktorí pomoc v rôznych podobách potrebujú," povedala. Zároveň sa pripravujú ľudí vzdelávať a skvalitňovať dobrovoľnícke služby i programy.



Podľa Šujanovej sa dobrovoľníctvu môže venovať každý, na veku či vzdelaní nezáleží. "Stačí jednoduchou činnosťou, ako je zberanie odpadkov alebo pomáhať nejakej organizácii pri správe webu, ponúknuť napríklad aj svoje odborné znalosti," doplnila Šujanová. Podľa slov predsedu TTSK Jozefa Viskupiča je dobrovoľníctvo oblasť, kde sa deje 'za málo peňazí veľa muziky'. Hľadá svoje vlastné výzvy a motivácia a angažovanosť ľudí je vysoká. Tam stačí podľa jeho slov často malá pomoc a výsledky sú veľké. "Boli by sme zlí gazdovia, keby sme takéto činnosti nepodporovali," dodal. KIRA podľa slov riaditeľa Viktora Marošiho eviduje v TTSK množstvo aktívnych ľudí, ktorí majú záujem zlepšovať svoje okolie, poskytovať služby, ktoré nie sú, vyvíjať aktivity, ktoré spájajú komunitu. "Tomu všetkému je potrebné pomôcť, nenechať týchto ľudí samých a vytvárať im sieť. To je jedna z úloh, ktorú chceme napĺňať," uviedol na slávnostnom otvorení centra.



Dobrodeň v Trnave bol vyvrcholením vôbec prvého Týždňa dobrovoľníctva v Trnavskom kraji. Predstavovalo sa ňom desať organizácií, ktoré ponúkali dobrovoľnícke príležitosti.