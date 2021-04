Nové dreviny v Handparku majú svojich adoptívnych rodičov

Handlová 23. apríla (TASR) - Projekt adopcie stromov v Handparku v Handlovej sa u miestnych obyvateľov podľa radnice stretol so záujmom. Handlovčania si počas niekoľkých dní adoptovali všetky ponúkané dreviny, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"S myšlienkou adopcie stromov prišla mestská spoločnosť Hater - Handlová a rímsko-katolícka farnosť v Handlovej. Spolu išlo o 30 kusov krásnych a farebných listnatých drevín a desať okrasných foriem ihličnatých stromov," spomenula Paulínyová.



Myšlienka Handlovčanov podľa nej okamžite zaujala a všetky dreviny si adoptovali v priebehu niekoľkých dní. Nové stromy v Handparku vysadili vo štvrtok (22. 4.) pri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme.



"Minulý rok sme si zadali úlohu, že v handlovskej zeleni pribudnú nové farby a práve drevinami, ktoré sme pripravili na výsadbu do Handparku, začíname napĺňať tento cieľ. Je to priamo na mieste, ktoré by sa v budúcnosti malo stať centrom rekreácie a športu v mestskej prírode," skonštatoval Jozef Božík z Hateru.



Ku každému stromu pracovníci umiestnili tabuľku s latinským názvom dreviny a menom rodiny, prípadne organizácie, ktorá si danú drevinu adoptovala.