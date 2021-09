Nové expresné autobusové spoje prepoja Košice s Rožňavou

Košice 13. septembra (TASR) - Nové expresné autobusové spoje od pondelka prepoja Košice s Rožňavou, Dobšinou aj Revúcou. Zabezpečovať ich budú autobusy vyššieho štandardu, ktoré sú klimatizované, vybavené bezplatným WiFi pripojením a sedadlá v nich sú polohovateľné. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý spoje zavádza v spolupráci so zmluvným autobusovým dopravcom eurobus, a.s.



Kým cesta klasickým autobusovým spojom z Košíc do Rožňavy trvá 90 minút, preprava expresným spojom potrvá 75 minút. Okrem krajského mesta má expresný spoj zastávku v Turni nad Bodvou, Hrhove, Jablonove nad Turňou a v Krásnohorskom Podhradí, z Rožňavy pokračuje ďalej do Revúcej alebo Dobšinej.



„Oproti klasickým autobusovým spojom zastavujú tieto expresné na polovičnom počte zastávok, vďaka čomu sa cestujúci dostanú z Košíc do Rožňavy a naspäť rýchlejšie, a to až o 15 minút. Zavedením nových expresných spojov chceme zvýšiť konkurenciu autobusovej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave a tiež ponúknuť cestujúcim rýchle dopravné spojenie, najmä za pracovnými príležitosťami a školskými povinnosťami v Košiciach,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Nové expresné spojenia budú premávať každý pracovný deň okrem Silvestra. Odchody smerom do Košíc budú z Revúcej o 4.20 h (v Rožňave o 5.15 h), z Dobšinej o 5.30 h (v Rožňave o 6.05 h) a z Rožňavy o 15.15 h. Z Košíc pôjdu do Rožňavy o 10.00 h, do Revúcej o 14.45 h (v Rožňave o 16.00 h) a do Dobšinej o 16.45 h (v Rožňave o 18.00 h).