Nové informačné centrum vo Svidníku chce radnica otvoriť od júla

Svidník 17. mája (TASR) – Mesto Svidník plánuje zriadiť vlastné informačné centrum pre turistov. Doteraz ho prevádzkovala nezisková organizácia Dukla Destination, tá sa však podľa primátorky Marcely Ivančovej rozhodla ukončiť jeho fungovanie.



"Ďakujem im za kus odvedenej práce. Obslúžili veľké množstvo turistov. Mohli sme to vidieť aj počas minuloročnej sezóny, kedy bol záujem o mesto Svidník i okolie naozaj veľmi veľký. Pred ďalšou sezónou sa musíme s touto situáciou vysporiadať, a preto sme sa rozhodli zriadiť vlastné informačné centrum. Trocha sme obmedzení územným plánom mesta, preto sme museli žiadať o jeho zmenu. Kým však zmena prejde celou procedúrou, trvá to niekedy rok a pol. Zatiaľ turistické centrum umiestníme v náhradnom priestore, ale budeme už pracovať na jeho konečnej, finálnej verzii," uviedla pre TASR Ivančová.



Centrum bude podľa nej sídliť v modernej mobilnej budove. "Chceme tam zriadiť napríklad kútik lokálnych výrobcov, kde by mohli prezentovať svoje výrobky ľudia, ktorí produkujú niečo typické pre tento región. Tvoríme koncepciu, aby to nebolo iba o predaji suvenírov, ale aby to malo hlbšiu myšlienku," vysvetlila Ivančová s tým, že aktuálne sú vo fáze stavebného projektu.



"Predpokladáme v krátkom čase ukončenie súťaže na zhotoviteľa daného priestoru. Bude to stáť odhadom do 30.000 eur iba čo sa týka budovy, plus vybavenie. Budeme musieť zabezpečiť zamestnanca, to budú naše prevádzkové náklady a plus energie," dodala Ivančová.



Informačné centrum by chceli podľa jej slov otvoriť najneskôr 1. júla.