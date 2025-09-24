< sekcia Regióny
Nové inkluzívne centrum v Piešanoch pripravilo víkendové podujatie
Súčasťou sobotňajšieho programu sú tiež aktivity pre mamy, tvorivé dielne a inkluzívne aktivity či zážitkové vzdelávanie pomocou 3D technológií.
Autor TASR
Piešťany 24. septembra (TASR) - V meste Piešťany na Kláštorskej ulici vzniklo inkluzívne Centrum Usmejsa. V sobotu (27. 9.) na návštevníkov čaká kultúrny program pre rôzne vekové kategórie. Výťažok z predaja na akcii poputuje na ďalšiu pomoc ľuďom v krízových situáciách a na dobudovanie ďalších častí centra. TASR o tom informoval Miro Béreš z občianskeho združenia (OZ) Úsmev pre druhých, ktorý projekt inicioval.
Avizoval, že súčasťou sobotňajšieho programu sú tiež aktivity pre mamy, tvorivé dielne a inkluzívne aktivity či zážitkové vzdelávanie pomocou 3D technológií. Zapojiť sa tiež možno do diskusie o školákoch či o zdraví s paralympionikmi. V rámci programu tiež vystúpia hudobníci, tanečníci či divadelníci.
Súčasťou centra je aj domov sociálnych služieb a sociálny podnik, kde nájdu pracovné uplatnenie zdravotne znevýhodnení. K areálu patrí i minifarma slúžiaca na hry, angažovanie sa a vzdelávanie. „Centrum Usmejsa vzniká ako reakcia na nárast mentálnych problémov u ľudí, napätie v spoločnosti a nedostatok voľnočasových aktivít pre ľudí rôzneho veku. Chceme vytvoriť miesto, ktoré bude dostupné pre všetkých a pomôže v budovaní lepších vzťahov v našom regióne,“ priblížil.
Projekt čerpá inšpiráciu z tzv. islandského modelu, ale aj súčasným fungovaním komunít v Írsku. Béreš spomenul, že dnes sa deti často delia na dve skupiny - elitárske, ktoré chodia na krúžky a tvoria uzavreté komunity, a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré žijú v úzkych okruhoch ľudí. „Centrum Usmejsa má byť priestorom, kde sa môžu všetci prirodzene stretávať, bližšie spoznávať a rásť spolu. Nehľadáme komplikované riešenia, chceme sa len vrátiť k prirodzenosti,“ doplnil.
Ďalšia inšpirácia pochádza z Írska, kde sa už dnes formujú komunity, ktoré vytvárajú fondy. Z nich si budujú ihriská, podporujú mimoškolské aktivity i šikovných ľudí. „Je nevyhnutné, aby sme si ako ľudia, kolegovia či spoluobčania začali vzájomne pomáhať, zdola sa dajú efektívnejšie meniť veci a pozitívne ovplyvňovať náš každodenný život,“ ozrejmil Béreš.
