Nové inovačné združenie na Liptove chce pomôcť aj mladým talentom

Liptovský Mikuláš 10. júla (TASR) - Podporiť inovatívne nápady a kreativitu mladých ľudí a tiež rozhýbať podnikateľské prostredie má za cieľ nové inovačné združenie v Liptovskom Mikuláši. Zmluvu o jeho založení vo štvrtok na pôde mestského úradu podpísal primátor Ján Blcháč spolu s predstaviteľmi developerskej spoločnosti Nové Čemice a coworkingového centra Liptov Hub. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.



Podľa primátora bude ambíciou združenia aktívne prepojiť samosprávu, podnikateľov, výskumné inštitúcie a inovátorov. „Podporí prenos výsledkov výskumu do praxe, vytvorí priestor pre rast malých a stredných inovatívnych firiem a bude stimulovať spoluprácu naprieč sektormi - verejným, súkromným aj neziskovým,“ priblížil Blcháč.



Doplnil, že činnosť združenia bude financovania z externých zdrojov. „Naším cieľom je rozvíjať inovačný ekosystém priamo v Liptovskom Mikuláši a ešte viac podporiť aktivity, ktoré z neho spravia živé a podnetné prostredie pre podnikanie. Veríme, že aj vďaka tomu budú mikulášske firmy vytvárať lepšie platené pracovné pozície, cielene vyhľadávať odborníkov nedostatkových profesií alebo vytvárať také pozície, ktoré dnes ešte možno nepoznáme, ale v blízkej budúcnosti budú nevyhnutné,“ dodal primátor.



Partnermi radnice v inovačnom združení sú developerská spoločnosť Nové Čemice a coworkingové centrum Liptov Hub. „Spoluprácu vnímame ako silný krok k rozvoju regiónu, ktorému veríme a chceme pomáhať rásť, a tiež k rozvoju inovatívnych riešení pre Liptovský Mikuláš. Do projektu prinesieme komunitnú energiu, nápady a chuť meniť veci k lepšiemu,“ doplnil zakladateľ Liptov Hubu Peter Sedlák.



Združenie nadobudne právnu spôsobilosť zápisom do registra združení vedeného na okresnom úrade v sídle kraja.