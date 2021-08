Nové kolesové rýpadlo budú prešovskí cestári používať aj po povodniach

Prešov 25. augusta (TASR) - Kolesové rýpadlo, ktoré v týchto dňoch pribudlo do vozového parku Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK), budú cestári využívať prioritne pri rýpaní, kopaní a odpratávaní zeminy pri cestných komunikáciách, ale tiež pri odstraňovaní škôd po povodniach. SÚC PSK investoval do nákupu rýpadla a k nemu prislúchajúcej dvojročnej servisnej služby takmer 214.000 eur. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"Nové rýpadlo je určené pre všetky vnútorno-organizačné jednotky SÚC PSK Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad Topľou. Využívať ho budú pri výkopových prácach a odpratávaní zeminy, ako aj pri odstraňovaní povodňových škôd," povedala Heilová.



Prepravná rýchlosť mechanizmu po ceste je 30 kilometrov za hodinu. Samotná nadstavba rýpadla je konštruovaná s krátkym rádiusom, ktorý umožňuje výkon práce v jednocestnom pruhu v stiesnených podmienkach. Rýpadlo má maximálny dosah na úrovni terénu viac ako 8,4 metra, môže kopať do vyše 4,7-metrovej hĺbky, pričom jeho maximálna výsypná výška je 7,1 metra. Hydraulické príslušenstvo umožňuje otáčanie lyžice o 360 stupňov a náklon plus mínus 45 stupňov pre zvýšenie flexibility a presnosti rýpadla.



"Celkový počet podobných mechanizmov v rámci siedmich oblastí SÚC PSK sa vďaka novému kolesovému rýpadlu zvýšil už na 22 kusov," dodala Heilová.