V Banskej Bystrici by mali nové kremačné pece spustiť počas septembra

Banská Bystrica 1. augusta (TASR) - Krematórium v banskobystrickej mestskej časti Kremnička, ktoré je odstavené už zhruba päť rokov, by po rozsiahlej rekonštrukcii mali v septembri spustiť do prevádzky. Avizoval to na sociálnej sieti primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.



"Krematórium v našom meste už desiatky rokov volá po komplexnej obnove. Teší ma, že vysúťažená talianska spoločnosť GEM-Matthews International S. r. l. zabezpečila výrobu, montáž a dodanie nových kremačných pecí s potrebnou technológiou, ktoré sú už inštalované," informoval Nosko.



Pripomenul, že po preskúšaní vrátane kontroly mechanickej a elektronickej časti zhotoviteľ pecí musí magistrátu predložiť doklady ku kolaudácii a úradnej skúške.



"Prvé kremácie sa môžu vykonať až po kolaudačnom konaní, ktoré sa uskutoční koncom augusta. Kremačné pece by mali začať fungovať počas septembra a krematórium tak bude opäť plnohodnotne plniť svoj účel," uviedol primátor.



Rekonštrukcia krematória bola nevyhnutná. Pece v havarijnom stave a pravidelná údržba zastaraných technológií sa pre mesto stávala čoraz náročnejšia po technickej i finančnej stránke. Sprevádzali ju však problémy. Pôvodný vysúťažený zhotoviteľ sa dostal v roku 2019 do insolventnosti a priame rokovacie konanie s ďalším partnerom dopadlo neúspešne. Mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby, ktorá má krematórium v správe, preto v apríli minulého roka vyhlásila nové verejné obstarávanie. Opätovné sprevádzkovanie krematória a pokračovanie v externom zaisťovaní spaľovania zosnulých sa tak natiahlo o ďalšie mesiace.



"Pri nevyhnutnej rekonštrukcii kremačných pecí sme doposiaľ nemali šťastie na spoľahlivého partnera, ktorému by sa tento zámer podarilo zrealizovať. Verím, že tentoraz vysúťažený zhotoviteľ dotiahne realizáciu projektu do úspešného konca," konštatoval vlani v októbri Nosko.