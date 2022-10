Nové kremačné pece sú vo výrobe, ich montáž sa plánuje v januári

Banská Bystrica 14. októbra (TASR) – V krematóriu v banskobystrickej časti Kremnička sa začalo s prípravnými prácami súvisiacimi s pokračovaním rekonštrukcie kremačných pecí. Po tom, ako sa vysúťažený zhotoviteľ dostal v roku 2019 do insolventnosti a konanie s ďalším partnerom dopadlo neúspešne, Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) mesta Banská Bystrica vyhlásili v apríli tohto roku nové verejné obstarávanie. Víťazom sa stala talianska spoločnosť, ktorá sa postará o výrobu, montáž a dodanie nových kremačných pecí s potrebnou technológiou. TASR o tom v piatok informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa primátora.



"Pri nevyhnutnej rekonštrukcii kremačných pecí sme doposiaľ nemali šťastie na spoľahlivého partnera, ktorému by sa zámer podarilo zrealizovať. Po dvoch neúspešných pokusoch so zahraničnými spoločnosťami sme minulý rok urobili opätovnú dôkladnú analýzu trhu dodávateľov kremačných technológií, s cieľom zabezpečiť ich účasť na prípravných trhových konzultáciách. Práve tam sme mohli získať podrobné informácie a charakteristiky ponúkaných služieb," konštatoval primátor Ján Nosko.



Začiatkom apríla vyšlo vo Vestníku Európskej únie oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na dodávku kremačnej technológie s príslušenstvom, vrátane jej inštalácie a uvedenia do prevádzky. Prihlásili sa dvaja uchádzači, víťazom sa stala talianska spoločnosť GEM-Matthews International S. r. l.



"Stavenisko sme zhotoviteľovi odovzdali 15. septembra. V prvej fáze sa zameral na demontáž nepotrebnej technológie a určil rozsah nevyhnutných stavebných prác. Aktuálne sú nové kremačné pece vo výrobe a ich montáž by sa mala uskutočniť v januári 2023. Verím, že sa projekt podarí úspešne zrealizovať. Dovtedy budeme naďalej zabezpečovať kremáciu tiel zosnulých pomocou externej firmy," doplnil Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES.



Ako dodal, súčasne vyhlásia verejné obstarávanie na dodávku projekčných prác a inžinierskej činnosti v súvislosti s inštaláciou nových pecí a kremačnej technológie. Pôjde o stavebné úpravy budovy krematória, ktoré umožnia zapojenie technológie ako aj výkon samotnej kremácie v peciach.