Nové kremačné pece v Kremničke už spustili do skúšobnej prevádzky

Na snímke nové kremačné pece v priestoroch Krematória v Kremničke pri Banskej Bystrici 18. októbra 2023. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 18. októbra (TASR) - Rekonštrukcia kremačných pecí v banskobystrickom krematóriu je už na konci. Začala sa skúšobná prevádzka nových pecí, ktorú povolil Okresný úrad v Banskej Bystrici, a počas nasledujúcich týždňov sa bude realizovať meranie produkovaných emisií. Informoval o tom v stredu primátor Ján Nosko s tým, že v meste pod Urpínom je v súčasnosti najmodernejšie kremačné zariadenie na Slovensku.konštatoval Nosko.Samospráva začala pripravovať zámer rekonštrukcie kremačných pecí v roku 2016 a o dva roky prípravné práce vyústili do vyhlásenia verejného obstarávania a schválenia úveru mestským zastupiteľstvom vo výške 1,45 milióna eur. Mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), pod ktorú spadá správa a prevádzka krematória, vysúťažila zhotoviteľa s dlhoročnými skúsenosťami.vysvetlil riaditeľ ZAaRES Ivan Šabo.Mestu sa až do tretice, v roku 2022, podarilo nájsť nového partnera, spoločnosť GEM-Matthews International, S. r. l., z Talianska, ktorá vyrobila, dodala a inštalovala najmodernejšie kremačné pece s potrebnou technológiou. Po ukončení skúšobnej prevádzky požiada ZAaRES o povolenie trvalej prevádzky a následne sa obráti na stavebný úrad so žiadosťou o vydanie kolaudačného rozhodnutia.dodal Nosko.