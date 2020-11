Nové kultúrno-kreatívne centrum v Trnave chce podporovať talenty

Trnava 4. novembra (TASR) – Prerod meštianskeho domu na Hlavnej 17 v Trnave na kultúrno-kreatívne centrum (KKC) by mal byť zavŕšený do konca roka 2023. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) získal na tento účel z eurofondov sumu 7,7 milióna eur, počíta sa s výstavbou ateliérov, kancelárií, prednáškovej sály i hudobnej skúšobne. Objekt je vo vlastníctve mesta a aj doteraz slúžil pre potreby kultúry, je však v nevyhovujúcom stave.



Zámerom je, ako informoval Jaroslav Vacek z odboru komunikácie TTSK, vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií, a následné zvýšiť zamestnanosť v kultúrnom a kreatívnom priemysle v regióne. Okrem priestorov pre umelecké činnosti a zázemie pôjde aj o investície do technológií s čo najširšími možnosťami využitia. "Takto sprístupnené budú FabLab, Dielňa a Media Lab, ktoré mladým talentom ponúknu ucelené portfólio možností pre rôzne oblasti, ako napríklad šicie a finišérske stroje pre módny dizajn a textilnú výrobu alebo prácu s drevom a kovom, či grafické pracovisko s rôznymi profesionálnymi technológiami pre virtuálnu realitu, využiteľnými v oblasti grafiky a herného priemyslu. Centrum tak bude kvalitne vybavené aj pre vzdelávacie aktivity budúcich aktérov v oblasti kreatívneho priemyslu," informoval Vacek.



Pre podporu vzniku nových pracovných tímov, kooperácií a eventuálne nových firiem bude vytvorených viacero priestorov s audiovizuálnym vybavením, ktoré umožnia klientom centra organizovať pracovné stretnutia. Poskytované by mali byť tiež poradenské a konzultačné služby pre zástupcov malých a stredných podnikov v kultúrnej a kreatívnej oblasti.



"Kreatívne centrum bude iniciovať rôzne workshopy, či dokonca súťaže, ktorými bude motivovať svojich klientov, odbornú i širokú verejnosť z TTSK, hľadať nové využitie daných technológií," uviedol Vacek. Potenciál sa skrýva tiež v spolupráci centra so školami pri generovaní odborníkov a mentorov alebo podieľaní sa študentov stredných a vysokých škôl na činnosti centra, ktorá im môže slúžiť ako odborná prax. Počíta sa aj s komerčným využitím plôch, ktoré prispeje k hradeniu nákladov na prevádzku centra.



V prípade trnavského KKC ide o druhé takéto centrum v TTSK, prvé sa kreuje v Piešťanoch v objektoch bývalého Figara – výroby cukroviniek. Pôvodný zámer TTSK bolo začleniť do projektu na Hlavnej 17 aj susediacu administratívnu budovu bývalého generálneho riaditeľstva štátneho podniku Tatrasklo, k tomu však nakoniec nedošlo.