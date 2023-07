Nové lesnícke miesto bude venované ochrancovi prírody M. Poliščukovi

Zvolen/Ulič 9. júla (TASR) - Pri rozhľadni na vrchu Holica pri obci Ulič v okrese Snina v piatok 14. júla slávnostne vyhlásia v poradí už 60. významné lesnícke miesto. Venované je pamiatke na lesníka a ochrancu prírody Miroslava Poliščuka. Informuje o tom Lesnícke a drevárske múzeum (LDM) vo Zvolene.



Tento rodák z Ukrajiny, ktorý vyštudoval lesné inžinierstvo na polytechnike vo Ľvove, prišiel na Slovensko v roku 1945 ako 36-ročný spolu so svojou rodinou. "Pracovné povinnosti ho v roku 1950 náhodou zaviedli do Uliča, kde mu okolitá príroda učarovala a zaumienil si, že tu bude žiť. Svoje predsavzatie uskutočnil a zvyšok svojho života strávil v Uliči, kde až do odchodu do dôchodku pracoval ako vedúci prevádzky a hlavný inžinier v Lesnom závode," približuje jeho život LDM.



Bol to on, kto v roku 1965 založil v Uliči Zbor ochrancov prírody, čo bola prvá dobrovoľná organizácia ochrany prírody na východnom Slovensku. Pričinil sa aj o vznik neskorších organizácií Slovenského zväzu ochrancov prírody v okresoch Snina a Humenné, bol iniciátorom vytvorenia Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty a zakladateľom prvých štátnych prírodných rezervácií v tejto oblasti.



Pamiatke Poliščuka je venovaný prírodovedno-ochranársky okružný náučný chodník. Vedie zo stredu dediny Ulič od obecného úradu cez cintorín a časť Bukovských vrchov naspäť do obce. Jednotlivé zastavenia informujú o Národnom parku Poloniny a Medzinárodnej biosférickej rezervácii Východné Karpaty, ako aj o iných zaujímavostiach regiónu.



Na trase Náučného chodníka Miroslava Poliščuka je aj rozhľadňa na vrchu Holica, kde bude vyznačené nové významné lesnícke miesto.



Tvorba siete významných lesníckych miest je dlhodobý projekt štátneho podniku Lesy SR, v rámci ktorého upozorňuje verejnosť na lokality významné z pohľadu lesníckej minulosti i súčasnosti. Sú medzi nimi lesnícke technické stavby, architektúra, obnovené lesné porasty, lokality dokumentujúce pokrokové prístupy k obhospodarovaniu lesa, miesta späté s osobnosťami lesníctva a podobne.