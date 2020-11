Nové Lido rozšíri centrum Bratislavy

Bratislava 11. novembra (OTS) - Projektom moderného multifunkčného kultúrneho a kongresového zariadenia sa developerská spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE) zaoberá už dlhší čas v spolupráci so skúsenými odborníkmi na organizovanie kongresov a promotérmi významných kultúrnych podujatí. Vybudovanie nového národného kultúrneho a kongresového centra s podporou štátu vníma JTRE ako jednu z najvýznamnejších stavieb súčasnosti. Hlavné námestie budúcej štvrte Nové Lido priamo oproti Slovenskému národnému divadlu vidí JTRE ako ideálne miesto pre takéto významné spoločenské zariadenie. Rozšírenie moderného centra Bratislavy na obe strany Dunaja a ich prepojenie promenádnym mostom umožní vytvoriť kultúrnu os od Starého Mesta s jeho galériami, múzeami, koncertnými sálami a divadlami až do Petržalky.“ hovorí, predseda predstavenstva JTRE.Projekt nábrežnej štvrte Nové Lido prinesie do územia určeného na rozvoj centra hlavného mesta na pravom brehu Dunaja, oproti dynamicky sa rozvíjajúcemu downtownu okolo Eurovea, rôznorodé možnosti trávenia voľného času, bývania a v Petržalke veľmi potrebné nové pracovné miesta. Obyvatelia Bratislavy ako aj domáci a zahraniční návštevníci budú môcť korzovať zo Starého Mesta až na promenádu, pláž, námestie, bulvár a parky Nového Lida.Územie Nového Lida má v dlhodobej stratégii hlavného mesta názov Celomestské centrum, čo vyjadruje jeho význam pre rozvoj Bratislavy ako metropoly na rieke. Urbanistická štúdia Nového Lida počíta s vybudovaním významnej spoločenskej stavby na mieste, kde sa stretáva hlavné námestie s centrálnym parkom štvrte. Vybudovanie plánovaného promenádneho mosta, umiestneného medzi Mostom Apollo a Starým mostom, spojí námestia nových mestských štvrtí Eurovea City a Nové Lido a prepojí tak mesto na oboch brehoch Dunaja vizuálne aj prevádzkovo.Nábrežia v Bratislave, rovnako ako v iných metropolách, sú reprezentatívnymi priestormi, ktoré prirodzene koncentrujú kultúrne a spoločenské inštitúcie. Slovenské národné divadlo, Slovenská národná galéria, Slovenská filharmónia v Redute či Slovenské národné múzeum to jasne dokumentujú. „“ dodáva, výkonný riaditeľ JTRE.Nové Lido ponúkne rýchle a pohodlné spojenie s celým mestom vďaka plánovanej električkovej trati priamo v území, s prestupovým uzlom na železnicu za Einsteinovou. So širším regiónom spojí novú štvrť diaľničné a železničné prepojenie a prostredníctvom blízkosti dvoch medzinárodných letísk bude ľahko dostupná z celého sveta.Samotné kultúrne a kongresové centrum bude mať vďaka podzemným garážam dostatok parkovacích miest, pričom návštevníci môžu využívať automobilovou dopravou nedotknuté námestie. Z neho sa dostanú promenádnym mostom za niekoľko minút do Starého Mesta. Projekt novej štvrte počíta aj s vybudovaním prístavu osobnej rekreačnej lodnej dopravy na Dunaji.Koncept kultúrneho a kongresového centra v Novom Lide vytvoril úspešný slovenský ateliér Compass vedený Jurajom Benetinom, čerstvým držiteľom ocenenia Osobnosť architektúry a stavebníctva v rámci cien ASB Gala 2020. Riešenie konzultovali s popredným britským ateliérom Ian Ritchie Architects a štúdiom Efterklang, renomovaným škandinávskym špecialistom na akustiku kultúrnych podujatí a priestorov. Zahraniční partneri priniesli projektu množstvo skúseností z realizácií významných kultúrno-spoločenských objektov.“ vysvetľuje. Autori návrhu chcú priniesť do centra Bratislavy aj unikátny strešný priestor s amfiteátrom: „“ dodáva architekt.Zámer centra bol pripravený v spolupráci s domácimi a zahraničnými profesionálmi v oblasti organizácie a prevádzky kongresov a promotérmi kultúrnych akcií tak, aby spĺňal náročné požiadavky na medzinárodné kultúrne a kongresové priestory. „“ uvádzaPrevádzka v kultúrnom a kongresovom centre v Novom Lide je v súlade s týmito požiadavkami organizovaná v jednej hlavnej a dvoch menších sálach, ktoré sa dajú rozdeliť a sú prístupné až tromi samostatnými vchodmi zvonku. Vybavenie dopĺňa hotel, potrebný pre všetky druhy významných akcií, ktorý je situovaný zo strany bulváru a priamo prepojený s kultúrnym a kongresovým centrom. Veľká sála má kapacitu až päťtisíc stojacich a sediacich divákov na koncerte, tritisíc sediacich návštevníkov kongresu, konferencie alebo koncertu klasickej hudby. Môže byť rozdelená na dve, tri až štyri samostatné sály pre podujatia od 500 do 1 500 účastníkov. K dispozícii sú aj ďalšie dve sály pre maximálne 200 a 500 návštevníkov a viaceré seminárne miestnosti. Projekt počíta aj s požiadavkou na menšie výstavné plochy, ktoré vyžadujú partneri kongresov.Flexibilita centra dáva priestor rôznorodým funkciám, formám a žánrom, od výstav, cez čitárne a malé javiskové formy až po filmové predstavenia, premiéry a festivaly, veľké muzikály a koncerty. Rovnako môže slúžiť aj pre firemné eventy, plesy, beánie, stužkové či venčeky. Menšie podujatia sa môžu organizovať aj na strešnej záhrade.Celý objekt navrhovaného kultúrneho a kongresového centra bude šetrný k životnému prostrediu. „opisujeJTRE predstavuje vysoko funkčný koncept overujúci umiestnenie objektu a jeho súžitie s okolitým prostredím na hlavnom námestí v centrálnom parku Nového Lida. Prináša prepojenie funkcií s verejnými priestormi, prepracované dispozície viacúčelového využitia pre kultúru, kongresy, konferencie a spoločenské podujatia.“ spresňujeJTRE sa chce predstaveným zámerom uchádzať o avizovanú štátnu dotáciu. Po vybudovaní národného kultúrneho a kongresového centra počíta s odovzdaním objektu do rúk štátu. V prípade záujmu však JTRE môže projekt aj prevádzkovať bez požiadavky na ďalšiu finančnú participáciu štátu.