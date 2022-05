Nové logo Trnavy neulahodilo všetkým, odštartovali petíciu

Logo Trnavy. Foto: Mestský úrad v Trnave

Trnava 9. mája (TASR) – Nové logo Trnavy, modré písmeno T so zlatou korunkou, sa nestretlo s pozitívnou odozvou časti Trnavčanov. Radnica nové logo predstavila začiatkom mája, medzi verejnosťou sa však zdvihla vlna kritiky, prirovnávajúca ho k logu cigariet a ďalších výrobkov. Oponentom v ňom chýba odkaz na erb prvého slobodného kráľovského mesta na Slovensku. Odborník v oblasti grafiky hovorí o neoriginalite a aktivisti odštartovali petíciu za stiahnutie loga.Ako uviedla hovorkyňa Trnavy Veronika Majtánová, mesto doteraz vlastné logo nemalo. Používalo tzv. malý znak mesta, zlaté koleso na modrom podklade. Ucelená identita Trnave chýbala, koncom minulého roka preto vyhlásila verejnú súťaž na nový dizajn manuál mesta. Víťazom sa stal Adrián Juráček.Grafický dizajnér Robert Paršo v danej súvislosti pre TASR uviedol, že nešťastím nového loga Trnavy nie je jeho 'minimalizmus', ale primitívnosť v zmysle, že riešenie, akým je víťazný návrh, napadne mnohým ako prvé.konštatoval.Podľa mestského kurátora Adriána Kobetiča, ktorý bol aj členom výberovej komisie, ide o typografické logo,. Ak by aj išlo o nejakú podobnosť s iným, ide o minimalistický prístup, ktorý sa môže približne zhodovať s inými logami.konštatoval.Na stiahnutie loga a jeho prehodnotenie vyzýva radnicu občianska petícia. Jej iniciátori uvádzajú, že logo a jeho podoby pôsobia ako plagiát.píšu v petícii.Podľa Kobetiča však odozvy na logo nie sú iba negatívne.povedal. Reakcie podľa neho ukazujú, že väčšina je s novým logom spokojná, ľudia píšu na radnicu.doplnil Kobetič. Jedným z kameňov úrazu podľa neho je, že verejnosť si zamieňa použitie erbu a loga. Nové logo trnavský erb nenahrádza, ten sa bude naďalej používať v intenciách na to určených. Logu sú vyhradené propagačné materiály, sociálne siete, tlačoviny a komerčné produkty.K požiadavke petície Kobetič uviedol, že ak nevznikne právny dôvod na stiahnutie, radnica tento krok neplánuje.