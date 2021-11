Nové Mesto a investor Nového Istropolisu na Trnavskom mýte sa dohodli

Bratislava 26. novembra (TASR) – Bratislavské Nové Mesto a developerská spoločnosť Immocap sa dohodli v súvislosti s projektom Nový Istropolis na Trnavskom mýte. Investor po zdĺhavých rokovaniach so samosprávou pristúpil k požiadavkám mestskej časti vrátane tej, že novú kultúrno-spoločenskú sálu pre minimálne 1650 sediacich postaví v prvej fáze projektu. V opačnom prípade zaplatí pokutu päť miliónov eur. Vyplýva to zo zmluvy, ktoré obe strany podpísali.



"Rokovania boli mimoriadne tvrdé, návrh zmluvy sme si preposielali s pripomienkami, na ktoré boli ďalšie pripomienky. Ale teším sa, že sa nakoniec podarilo uzavrieť poctivú a transparentnú dohodu," skonštatoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorý trval na bezpodmienečnom zachovaní kultúry na danom mieste. Od podmienok ustúpiť nemienil. Za kľúčový považuje tiež záväzok, že sálu postaví investor bez ohľadu na to, či získa dotáciu zo štátneho rozpočtu či eurofondov.



Podpísané boli aj ďalšie záväzky, na ktorých starosta trval. Ide o zachovanie a znovupoužitie hodnotných prvkov pôvodného Domu odborov (vitráže, keramický reliéf, zverokruh či fontána pri Dome techniky), zachovanie vonkajšieho i vnútorného mramoru či možnosť participácie mestskej časti pri plánovaní vzhľadu a využitia verejného priestoru. Okrem toho investuje do vnútroblokov, ktorú budú výstavbou najviac ovplyvnené a zrekonštruuje viaceré verejné priestory. Zachová tiež hodnotné platany, ktoré presadí, a ako súčasť projektu vybuduje verejnú škôlku. Dohoda sa týka tiež prípadných voľných parkovacích miest.



"Po mesiacoch náročných rokovaní sme dospeli k dohode, v ktorej sme boli nútení urobiť neštandardné ústupky a nad rámec akýchkoľvek zvyklostí sa zaviazať k podmienkam, na ktoré by sme bez tlaku zo strany mestskej časti nepristúpili," uviedol v reakcii pre TASR generálny riaditeľ spoločnosti Immocap Martin Šramko. Poďakoval však za profesionálne vedené rokovania i nasadenie mestskej časti.



Pripomenul, že od akvizície Domu odborov deklarujú jasný záväzok zachovať na Trnavskom mýte kultúrno-spoločenskú funkciu a postaviť modernú sálu, na ktorú hlavné mesto roky čaká. Nepochybuje ani o tom, že na zachovanie kultúrno-kongresovej funkcie v území má záujem i mestská časť či štát. "Maximálna podpora zo strany zainteresovaných inštitúcií, štátu a mesta umožní priniesť do Bratislavy výnimočný projekt celoslovenského významu," doplnil Šramko s dôvetkom, že spoločnosť pre tento projekt urobila maximum.



Budova súčasného Istropolisu vyrástla v 80. rokoch minulého storočia. Na jeho mieste stál pôvodne palác grófa Berchtolda z prvej polovice 19. storočia. Palác zdemolovali z dôvodu výstavby Domu odborov. Zachovalo sa z neho len pár historických fotografií exteriéru. Dom odborov slúžil ako zjazdový palác pre špičky komunistického režimu. Po roku 1989 bol majetkom odborov. Novomestská samospráva sa ho pred rokmi pokúšala odkúpiť, k dohode neprišlo. Odbory predali Istropolis súkromnému investorovi v roku 2017.