Nové Mesto bude budúci rok hospodáriť s takmer 40 mil. eur

Bratislava 22. decembra (TASR) - Bratislavské Nové Mesto bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom takmer 40 miliónov eur. Rozhodli o tom tento týždeň poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva, keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2022. Prioritou zostáva školstvo a vzdelávanie, na túto oblasť pôjde viac ako štvrtina financií. TASR o tom informoval hovorca Nového Mesta Marek Tettinger.



"Rozpočet na rok 2022 je ďalším dôkazom zodpovedného hospodárenia mestskej časti. Som rád, že máme v rukách dôležitý nástroj, ktorý nám umožní pokračovať v ďalšom rozvoji Nového Mesta," uviedol starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Vyzdvihol najmä investície do škôl a škôlok, športu a voľného času, ale aj bezpečnosti mestskej časti.



Hlavnú pozornosť zameria samospráva na rozširovanie kapacít škôlok a modernizáciu školských priestorov. Na budove materskej školy (MŠ) Jeséniova vyrastie nadstavba. "Takto získame dve nové triedy s minimálnym počtom 20 detí, pričom v súčasných priestoroch škôlky vybudujeme kuchyňu s jedálňou,“ doplnil Kusý. Ďalšie miesta pribudnú na Teplickej ulici, kde mestská časť plánuje postaviť pri súčasnej škôlke novú budovu so štyrmi triedami. Získať by tak mohla priestor pre 100 detí.



Významné rekonštrukcie čakajú aj ďalšie školské objekty. V Základnej škole (ZŠ) Jeséniova majú v podkroví vzniknúť nové učebne, ateliér pre výchovné projekty, školská knižnica, školský klub detí či priestor pre záujmové útvary. V ZŠ s MŠ Kalinčiakova je v pláne výstavba novej kotolne, rekonštrukcia hygienického zariadenia či výťah v školskej kuchyni. Modernizácia čaká ZŠ Sibírska, kde mestská časť pripravuje investície do výmenníkovej stanice tepla, toaliet či úprav tried. MŠ Osadná dostane nové detské ihrisko.



V školskom areáli ZŠ s MŠ Za kasárňou pribudne nový bežecký ovál. Na športovisku v areáli školy na Riazanskej ulici je naplánovaná revitalizácia športovej plochy vrátane zelene. Na Pionierskej ulici vyrastá nový športový areál, revitalizáciu majú ukončiť budúci rok. Na novom športovisku na Ladzianskeho na Kramároch sa bude dať bezpečne športovať aj večer zásluhou nového osvetlenia.



Naplánované je tiež vytvorenie nových parkovacích miest. Mestská časť myslí i na bezpečnosť ľudí na frekventovaných miestach, vybuduje preto kamerový systém v parku na Račianskom mýte, v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda a na Bojnickej ulici.



Pri financovaní svojich investičných projektov počíta mestská časť aj v budúcom roku okrem vlastných zdrojov i s peniazmi z rôznych fondov a príspevkov.