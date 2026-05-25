Nové Mesto by chcelo obnoviť aj druhú časť parku na Račianskom mýte
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Bratislavské Nové Mesto by chcelo zrevitalizovať aj druhú časť parku na Račianskom mýte. Iniciuje preto stretnutie s cirkvou, ktorá je vlastníkom pozemkov pod nezrekonštruovanou časťou parku. Informuje o tom starosta Nového Mesta Matúš Čupka na sociálnej sieti.
„Našim zámerom je získanie vlastníckeho vzťahu aj k druhej polovici tohto parku. Tú máme síce prenajatú, ale nevlastníme ju - nemôžeme do nej dlhodobo investovať,“ konštatuje Čupka.
Následne sľubuje participáciu s návštevníkmi, s ktorými chce samospráva pripraviť návrh na obnovu. Starosta si však podľa vlastných slov vie predstaviť rekonštrukciu všetkých chodníkov, psí výbeh či výsadbu ďalších stromov. Vidí tiež priestor na osadenie novomestského vianočného stromčeka.
Park na Račianskom mýte prešiel pred niekoľkými rokmi komplexnou obnovou za približne 1,5 milióna eur. Dovtedy prechádzal zväčša len kozmetickými úpravami, ktoré boli skôr drobného charakteru. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie ekosystémových a vodozádržných opatrení. Obnovený park sprístupnila mestská časť ešte v decembri 2023, oficiálne ho otvorila v máji 2024.
Račianske mýto je jednou z najväčších dopravných tepien v hlavnom meste. Park považuje mestská časť za významný aj vďaka fontáne, súborom umeleckých prvkov či pamätnej lavičke speváka Miroslava Žbirku.
