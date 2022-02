Bratislava 12. februára (TASR) – Bratislavské Nové Mesto by chcelo obnoviť legálne parkovanie na Filiálke. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Uzavretie Filiálky od Šancovej ulice koncom minulého roka podľa neho nepomohlo nikomu a ničomu, miestnym obyvateľom to však skomplikovalo parkovanie.



Dočasná plocha na parkovanie na časti Filiálky vznikla dohodou medzi mestskou časťou, ministerstvom dopravy a železnicami v súvislosti s majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji v roku 2011. "Pomáhalo to ľuďom, ktorí žijú v Unitasoch, domoch z 30. rokov 20. storočia, keď sa nepredpokladalo, že na jednu domácnosť budú pripadať jedno až dve autá. Títo Novomešťania nemajú kde parkovať a nie je to ich vina," konštatuje Kusý.



V súčasnosti je tam opäť prázdna a nevyužívaná plocha a vedenie mestskej časti by chcelo, aby opäť mohla slúžiť miestnym obyvateľom. Samospráva by si tam vedela predstaviť napríklad aj park, starosta však poznamenáva, že s výsadbou stromov či podobnými úpravami železnice ako vlastník pozemku dlhodobo nesúhlasia. Preto mestská časť uvažuje nad možnosťou obnovy parkovania.