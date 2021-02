Nové Mesto by mohlo po prázdninách otvoriť škôlky a prvý stupeň škôl

Bratislava 28. februára (TASR) – Bratislavské Nové Mesto by mohlo po prázdninách otvoriť všetky svoje materské školy a tiež prvý stupeň základných škôl. Starosta Rudolf Kusý ubezpečuje, že mestská časť urobí všetko pre to, aby boli školy a škôlky bezpečným miestom. Vyzdvihuje zároveň zodpovednosť zo strany mnohých rodičov, keďže samospráva pred týždňom otvorila škôlku a dve školy.



"Dobrou správou je, že rodičia sú zodpovední. Nielenže okamžite triednej oznamujú, ak je niekto z rodiny pozitívny na ochorenie COVID-19, ale snažia sa školám a škôlkam pomáhať, ako môžu. Preto po prázdninách otvárame všetky materské školy a prvý stupeň základných škôl," približuje Kusý na sociálnej sieti.



Starosta podotýka, že aj vďaka darom dodala mestská časť všetkým zamestnancom škôl a škôlok respirátory, zakúpi ich aj pre "zábudlivé deti". Pred vstupom do budovy bude zabezpečená dezinfekcia. Samospráva má tiež v pláne pomôcť školám a škôlkam s nákupom germicídnych žiaričov a ionizérov vzduchu na likvidáciu vírusov. "Zabezpečíme aj kloktacie či pľuvacie testy pre triedy, v ktorých je podozrenie niektorého dieťaťa na ochorenie COVID-19," poznamenal Kusý.



Prisľúbil, že mestská časť urobí všetky, aby boli materské a základné školy bezpečným miestom. Každý týždeň budú preto napríklad požadovať aj negatívne testy rodičov. "Áno, pani učiteľka vás vráti s dieťaťom domov, pokiaľ bude kašľať či smrkať a neprinesiete doklad, že je to alergia," dodal Kusý.