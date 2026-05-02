Nové Mesto chce opraviť strechu na Dom kultúry Kramáre
Stavebné práce sú naplánované na tri mesiace, od júla do septembra. Takto chce mestská časť minimalizovať dosah na hlavnú kultúrnu sezónu.
Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Bratislavské Nové Mesto plánuje zrekonštruovať strechu Domu kultúry (DK) Kramáre, ktorá pri výraznejších zrážkach zateká, najmä v oblasti schodiska. V tejto súvislosti chce mestská časť podať žiadosť o finančnú podporu z Fondu na podporu umenia (FPU). Výška požadovaného príspevku by mala byť viac ako 92.000 eur. Predloženie žiadosti schválili tento týždeň miestni poslanci. Lokálne opravy strechy vykonáva mestská časť opakovane, pre zlepšenie stavu však nie sú postačujúce.
„Strecha pri silnejších snehových a dažďových zrážkach výrazne zateká, najmä v oblasti schodiska domu kultúry. Vzhľadom na zatekanie nie je vhodné na inštaláciu inak žiadúcej výstavy či interiérového zariadenia. Zatekanie strechy evidujeme aj na ďalších miestach, čím sa znehodnocuje interiér a vybavenie domu kultúry,“ uviedla pre TASR vedúca referátu komunikácie Martina Goffová.
Stavebné práce sú naplánované na tri mesiace, od júla do septembra. Takto chce mestská časť minimalizovať dosah na hlavnú kultúrnu sezónu. Opraviť by sa mal aj vstup do budov. Vstupné dvere sú totiž vzhľadom na ich životnosť náročné na údržbu a neposkytujú dostatočnú tepelnú odolnosť najmä v zimných mesiacoch. Samotnej realizácii projektu má predchádzať prípravná fáza, ktorej súčasťou bude aj výber zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní.
„Po rekonštrukcii strechy bude potrebné pristúpiť k rekonštrukčným prácam v oblastiach, ktoré sú zatekaním najviac zasiahnuté. V prvom rade pôjde o maliarske práce v oblasti celého schodiska,“ doplnila Goffová.
Celkové výdavky projektu sú vyčíslené na takmer 111.000 eur, oprávnené výdavky činia takmer 98.000 eur. Sumy vychádzajú z rozpočtu stavby spracovaného projektantom, na základe verejného obstarávania budú upravené.
DK Kramáre ponúka verejnosti širokú škálu kultúrnych podujatí, kurzov a krúžkov pre verejnosť. V jeho priestoroch sídli aj denné centrum pre seniorov i pobočka knižnice, poskytuje zázemie aj pre voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež. Vlani mestská časť namontovala klimatizačné zariadenia a vykonala servis existujúcej vzduchotechniky. Viaceré priestory sú tak využívané aj v časoch horúčav.
