Nové Mesto dá každému žiakovi druhého stupňa balíček s respirátormi

Bratislava 19. apríla (TASR) – Bratislavské Nové Mesto zabezpečilo pre každého žiaka na druhom stupni základnej školy v pôsobnosti mestskej časti balíček s piatimi respirátormi. Respirátory dostanú aj všetci pracovníci základných a materských škôl. Informuje o tom starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti pri príležitosti návratu ôsmakov a deviatakov do škôl. Samospráva zároveň pomáha nakupovať germicídne žiariče.



"Na dnešné opätovné otvorenie druhého stupňa našich škôl sme sa zodpovedne pripravovali. Chceme, aby boli školy a škôlky bezpečným miestom. Vytvorili sme systém, ako budú školy fungovať," skonštatoval Kusý. Pred vstupmi do budov sú osadené dezinfekčné dávkovače, mestská časť zároveň materským a základným školám pomáha s nákupom germicídnych žiaričov.



Šéf miestnej samosprávy poznamenal, že otvorenie škôl je pre mestskú časť skúškou zodpovednosti. Zdôraznil, že epidemiologická situácia sa síce zlepšuje, je však len na nás, ako bude tento trend v najbližšom období pokračovať. Starosta pripúšťa, že aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam sa dá očakávať aj to, že niektoré triedy bude nutné dočasne zatvoriť, ak sa preukáže prítomnosť nového koronavírusu. Pripomína preto zodpovednosť a ostražitosť.



"Ak sa vyskytne podozrenie na kontakt s pozitívnou osobou, okamžite to škole hláste. A myslím si, že už si nemusíme vysvetľovať, že ak máte podozrenie, že dieťa by mohlo byť choré, tak ho do školy či škôlky ani nebudete dávať," podotkol Kusý.



Používanie respirátorov, respektíve rúšok, je povinné pre deti v základných školách. Deti v materských školách ich mať nemusia.