Nové Mesto dokončilo komplexnú obnovu denného centra Zlatý dážď
Jeho rekonštrukcia priniesla moderné, bezpečné a pohodlné priestory.
Bratislava 3. decembra (TASR) - Bratislavské Nové Mesto dokončilo komplexnú obnovu priestorov denného centra Zlatý dážď na Račianskej ulici. Jeho rekonštrukcia priniesla moderné, bezpečné a pohodlné priestory. Obnovené denné centrum otvorila mestská časť v utorok (2. 12.). TASR o tom informovala vedúca referátu komunikácie Martina Goffová.
„Rekonštrukciou denného centra sme vyslali jasný signál, že seniori si zaslúžia kvalitné zázemie, ktoré podporuje ich aktívny a dôstojný život. Toto centrum je dôkazom, že keď sa investuje do ľudí, investuje sa do budúcnosti celej komunity,“ skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.
Denné centrum bolo pred rekonštrukciou v pôvodnom stave, projektová dokumentácia preto počítala s kompletnou modernizáciou, teda od stavebných úprav po elektroinštaláciu a vybavenie. Prepojením spoločenských miestností zároveň vznikol väčší, svetlejší a otvorenejší priestor, vhodný na spoločenské podujatia aj komunitné aktivity. Súčasťou modernizácie bol aj nový klimatizačný systém.
V rámci otvorenia odhalili aj pamätnú tabuľu Anny Bergerovej, dlhoročnej členky tohto denného centra.
Nové Mesto prevádzkuje v súčasnosti osem denných centier. Seniorom poskytujú priestor na stretnutia, aktivity, vzdelávanie aj oddych.
