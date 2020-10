Nové Mesto eviduje ďalšie prípady karantény na svojich školách

Bratislava 22. októbra (TASR) - Bratislavské Nové Mesto eviduje ďalšie prípady karantény na školách vo svojej pôsobnosti v súvislosti s novým koronavírusom. Mestská časť o tom informuje na webovej stránke.



Do pondelka (26. 10.) je z rozhodnutia hygienikov zatvorená jedna z tried materskej školy na Cádrovej ulici. "Aktuálne sú potvrdené dve pozitívne testované učiteľky. Riaditeľka preventívne vyhlásila v celej škôlke dva dni riaditeľského voľna," približuje samospráva.



Do začiatku budúceho týždňa je zároveň prerušená prevádzka školskej jedálne na Základnej škole s materskou školou na Jeséniovej ulici. Dôvodom je pozitívny test jedného zo zamestnancov.



Do soboty (24. 10.) ostáva v karanténe jedna z tried šiesteho ročníka Základnej školy s materskou školou Za kasárňou, v ktorej bola pozitívne testovaná jedna zo žiačok.