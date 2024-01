Nové Mesto eviduje premnožené diviaky na Kramároch a Kolibe

Bratislava 28. januára (TASR) - Bratislavské Nové Mesto eviduje v poslednej dobe problematickú situáciu s premnoženými diviakmi na Kramároch a Kolibe. Ubezpečuje, že podniká príslušné kroky, podnety postupuje na kompetentné orgány. Samotná mestská časť totiž nemá zákonné kompetencie zabezpečovať odlov diviakov. Pripomína však, že odlov nie je jediným riešením. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Kľúčovou príčinou premnoženia diviakov v Bratislave je množstvo zanedbaných a opustených pozemkov a záhrad na hranici mesta s lesom," podotýka samospráva.



Práve na týchto pozemkoch sa diviaky cez deň zdržiavajú. Majú tam totiž úkryt, pokoj i množstvo potravy z ovocných stromov. V noci následne schádzajú na sídlisko, kam ich láka pach odpadkov. Mestská časť preto opätovne žiada vlastníkov pozemkov, aby celoročne na nich udržiavali zeleň.



"Ak nebude dochádzať k pravidelnému koseniu a čisteniu týchto miest, diviaky budú mať stále miesto, kam sa uchýliť a problém bude možné len utlmiť. Nikdy sa však naplno nevyrieši," pripomína samospráva. Zároveň však apeluje aj na obyvateľov, aby nenechávali zvyšky potravy v okolí odpadkových košov, ktoré diviakov rovnako lákajú.



Podnety postupuje mestská časť na Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Bratislave, ktorý povoľuje lov zveri na nepoľovných plochách. Zároveň zasiela podnety príslušnému poľovnému revíru, najčastejšie Mestským lesom Bratislava a na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. Podnet môžu obyvatelia taktiež zaslať priamo Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR.



Diviaky sa často objavujú v rôznych bratislavských mestských častiach. V prípade, ak niekto natrafí v meste na diviaky, zabúdať by nemal na dodržiavanie základných pravidiel. Mestská polícia pripomína, že prvoradá je vlastná bezpečnosť, k diviakom sa preto netreba približovať.



"Zbytočne na seba neupozorňujte, nesnažte sa ich odplašiť sami, nefoťte ich ani nenatáčajte," odkazuje mestská polícia. Neodporúča ani hádzať do nich kamene či iné predmety. Dobrý nápad nie je ani pokus prejsť priamo pomedzi stádo. Prejsť treba buď na druhú stranu cesty, alebo ich obísť. Obozretnosť sa týka aj psičkárov, svoje psy by mali mať na vôdzke.



"Ak sa cítite ohrození, privolajte bezodkladne hliadku mestskej alebo štátnej polície," pripomína s tým, že linka mestskej polície 159 je nonstop k dispozícii.