Nové Mesto hľadá dobrovoľníkov, víta aj ďalšie nápady na pomoc

Bratislava 23. marca (TASR) – Bratislavské Nové Mesto hľadá v čase šírenia nového koronavírusu dobrovoľníkov na pomoc seniorom, ale tiež na ušitie ochranných pomôcok či šírenie osvety. Na mestskú časť sa môžu obrátiť elektronicky či telefonicky. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.



"Pridajte sa k nám, ušijeme a roznesieme spolu ochranné rúška obyvateľom našej mestskej časti, aby nikomu nechýbali. V Novom Meste žije viac ako 7000 našich seniorov. Ak to je potrebné, pomôžeme im s donáškou potravín alebo liekov," vyzýva mestská časť.



Vytvoriť chce tiež informačné hliadky, ktoré by mali šíriť osvetu, prečo je potrebné nosiť ochranné rúško či ako sa správať v kontakte s inou osobou, aby sa zabránilo šíreniu nového koronavírusu. Obrátiť sa na mestskú časť môžu aj tí, ktorí majú aj iné dobré nápady, ako by sa dalo pomôcť.



Dobrovoľníci sa môžu zaregistrovať na webovej stránke https://bit.ly/banm-pomoc, môžu poslať SMS so svojím menom na telefónne číslo 0940 349 704 alebo napísať na e-mailovú adresu dobrovolnici@banm.sk.



Dobrovoľníkov, ktorí by mohli pomôcť s výrobou ďalších rúšok pre seniorov, hľadá napríklad aj Petržalka. Tí, ktorí majú záujem ušiť rúška, priniesť na ne materiál alebo dokážu pomôcť s ich rozvozom, môžu kontaktovať mestskú časť prostredníctvom novozriadeného e-mailu pomahame@petrzalka.sk.



Od pondelka spustila mestská časť zároveň zbierku, v rámci ktorej sa dajú darovať rúška pre seniorov, priniesť ich treba k Dennému centru na Osuského ulici medzi 9.30 h a 13.00 h. "Každý deň bude pred týmto centrom pripravená nádoba na rúška. Po ich zozbieraní zabezpečíme ich sterilitu a rozdistribuujeme seniorom s návodom, ako ich používať a udržiavať," uvádza samospráva, ktorá medzičasom iniciovala aj vznik platformy Dobrí susedia si pomáhajú.



Viaceré bratislavské mestské časti, hlavné mesto nevynímajúc, zároveň zriadili linky pomoci pre seniorov.