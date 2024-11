Bratislava 2. novembra (TASR) - Bratislavské Nové Mesto hľadá nájomcov do Novej tržnice na Trnavskom mýte. Podnikatelia, obyvatelia či organizácie sa môžu prihlásiť na krátkodobý nájom trhového miesta či prenájom priestoru na organizáciu podujatí. Rovnako sa môžu prihlásiť do konkurzu na trvalú prevádzku. Urobiť tak môžu do konca januára 2025. TASR o tom informoval Jakub Lazarčík z referátu komunikácie miestneho úradu.



Ide o ďalší krok v rámci plánu revitalizácie, ktorý mestská časť predstavila v septembri. Cieľom avizovaného reštartu tržnice je vytvoriť v nej fungujúci priestor, ktorý okrem funkcie predaja a služieb poskytne kultúrno-spoločenský program a možnosti na trávenie voľného času. Mestská časť v spolupráci s EKO-podnikom VPS ako správcom tržnice preto postupne realizujú kroky, ktoré majú pomôcť dosiahnuť túto víziu.



Výzva na nových nájomcov je zverejnená na webstránke www.nova-trznica.sk. Jej súčasťou sú aj tri workshopy, na ktorých dostanú záujemcovia bližšie informácie o zámere revitalizácie tržnice a tiež informácie o dostupných priestoroch. Workshopy sú naplánované na 20. a 21. novembra a 9. januára 2025. Je potrebné sa na nich vopred prihlásiť.



Predchádzala tomu aj októbrová participácia, ktorá umožnila verejnosti vyjadriť svoj názor na tržnicu. "Do prieskumu sa zapojilo množstvo obyvateľov. Vďaka ich názoru a získaným poznatkom máme podklad pre budúcu koncepciu fungovania tohto priestoru, ktorý má svojou lokalitou a históriou veľký potenciál nielen pre našu štvrť," zhodnotil starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



K naplneniu konceptu kultúrno-spoločenského priestoru má prispieť aj viacero podujatí. Okrem festivalu naturálnych vín (23. 11.) čaká tržnicu podujatie Urban Market (Winter Edition), ktoré bude počas víkendu od 6. do 8. decembra. V decembri bude tržnica aj dejiskom dvoch koncertov (14. a 15. 12.).



Mestská tržnica v Bratislave vyrástla v rokoch 1978 až 1983 v blízkosti bývalého centrálneho trhoviska, ktoré sa z dôvodu výstavby domu odborov presťahovalo na Miletičovu ulicu. Autorom projektu budovy tržnice bol slovenský architekt Ivan Matušík. Hlavnou myšlienkou projektu bolo vytvoriť objekt v podobe preskleného kontajnera s odkrytými potrubiami vzduchotechniky v duchu ideí high-tech. Tržnica dlhé roky poskytovala obyvateľom ponuku ovocia a zeleniny či kvetov, v suteréne svoje miesto našli predajňa potravín a mäsiarstvo. S príchodom veľkých nákupných centier začala atraktívnosť tržnice upadať, nedostatočná údržba a strata predajcov a poskytovateľov služieb viedli k zníženiu jej konkurencieschopnosti.