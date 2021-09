Nové Mesto hľadá riaditeľa EKO-podniku VPS

Bratislava 27. septembra (TASR) – Bratislavské Nové Mesto hľadá nového riaditeľa miestneho EKO-podniku VPS. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 10. októbra. Mestská časť o tom informuje na webovej stránke i sociálnej sieti, kde zároveň zverejnila aj požiadavky na kandidátov. Post riaditeľa podniku sa uvoľnil po tom, ako sa v auguste funkcie vzdal jeho bývalý šéf Vladimír M., ktorý je obvinený zo zločinu prijímania úplatku a podplácania.



Situáciou by sa malo zaoberať aj miestne zastupiteľstvo na svojom utorňajšom (28. 9.) rokovaní. Témou je informácia o postupe zriaďovateľa vo vzťahu k svojej príspevkovej organizácii. V tejto súvislosti už starosta Nového Mesta Rudolf Kusý požiadal miestneho kontrolóra Martina Böhma, aby v organizácii vykonal okamžitú kontrolu. "Zameraná je najmä na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami v tejto organizácii," uvádza sa v predloženom materiáli. Výsledky budú podkladom pre ďalšie kroky samosprávy. Súčasne sa navrhuje vykonať kontrolu externým subjektom.



Polícia zadržala exriaditeľa EKO-podniku 20. augusta. Zobrať mal úplatok za neukončenie prenájmu parkoviska, ktoré si prenajíma súkromná spoločnosť. Polícia v danej veci začala trestné stíhanie pre zločin prijímania úplatku a podplácanie. Vladimír M. označil konanie za chybné rozhodnutie a svoje osobné zlyhanie, ktoré úprimne ľutuje. Postu šéfa podniku sa preto vzdal.



Do činnosti EKO-podniku VPS patrí správa a údržba obecného majetku, ako je budova Tržnice, areál Kuchajdy, lanová dráha zo Železnej studničky na Kamzík, ale tiež detské ihriská. Venuje sa tiež koseniu i čistote verejných priestranstiev. Jeho riaditeľ je volený poslancami v miestnom zastupiteľstve.